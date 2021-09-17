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Мы бы не стали переоценивать противостояние Intel и AMD, но и недооценивать влияние последних на индустрию полупроводников было бы неверным. Уже после первого поколения Ryzen стало ясно, что AMD готовится к большому прорыву. Второе поколение доказало, что инженеры позаботились не только о большом количестве ядер, но и об их эффективности. Но самый настоящий успех к AMD пришёл после выпуска третьего поколения, а Ryzen 5 3600 до сих пор остаётся самым популярным процессором во многих странах. Именно данный камень доказывает, что среднестатистическому пользователю не нужны 10-ядерные и уж тем более 16-ядерные монстры.

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Обратите внимание на график ниже, где отображены данные по количеству активных процессоров в Steam начиная с марта 2020 года и заканчивая августом 2021 года включительно. Как видите, полтора года назад доля Intel достигала 81.3%, в то время как у AMD были скромные 18.7%. Продажи третьего поколения нарастали, а результатом стал стабильный и всё увеличивающий прирост красных камней в игровом сервисе. В какой-то момент AMD удалось перехватить инициативу, что позволило занять более 30%, продвинувшись за год на невероятные 12%. Могло показаться, что динамика сохранится, но просчёты руководства привели к очередному падению продаж. Прежде всего – это завышенная цена на процессоры Ryzen 5000-й серии. Как оказалось, повышая отпускную цену свою продукцию, красные смогли ощутимо нарастить маржу, а также увеличить выручку на 60%. Продажи падают, но AMD этого пока не ощущает. Видимо, в компании полагают, что количество отгруженных чипов никак не связано с годичной прибылью.

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Возможно, потери рыночной доли не были бы такими высокими, а AMD удавалось бы наращивать продажи, если бы на рынке присутствовал хотя бы один новый относительно недорогой процессор. В подобную стратегию прекрасно укладывается предполагаемый 6-ядерник Ryzen 5 5600 или бюджетный Ryzen 3 5100. Увы, но сегодня красные не хотят размениваться на выпуск недорогих камней. Также вызывает удивление фактически брошенный на произвол рынок гибридных процессоров. Intel в этом отношение более последовательна, выпуская все серии с интегрированной графикой, но предлагая покупателям сэкономить 20-30 долларов, купив аналогичный по производительности процессор без GPU.

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Если вы фанат AMD, то вам приходится довольствоваться стареньким Ryzen 5 3400G, который создан на устаревшей архитектуре и относится к третьей серии только номинально. В 2020 году была выпущена серия гибридных процессоров Ryzen 4000G, но получили их только сборщики ПК. Серия Ryzen 5000G доступны для покупки, но здесь снова встаёт проблема завышенной цены. Выше можно убедиться, что за несколько месяцев доля AMD в Steam уменьшилась почти на 3%. В настоящее время ожидать смены курса не стоит, поскольку всё говорит о планах экспансии на серверный рынок, а о массовом покупателе никто и не вспоминает.