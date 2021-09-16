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Обычно NVIDIA заранее планирует выпуск своих графических чипов. Можно с уверенностью сказать, что уже сегодня руководство компании наметило для себя наиболее благоприятные сроки для появления GeForce RTX 4090, 4080 и многих других моделей. Очевидно, что в 2021 году идеально отлаженная система дала сбой. На дворе уже середина сентября, а ни о каких GeForce RTX 3050 нет и речи. Мало того, даже инсайдеры перестали радовать нас утечками о возможном выходе недорогих графических чипов текущего поколения. Может показаться, что причина в том, что у NVIDIA просто нет достаточного количества графических чипов, но есть факты, подтверждающие, что это не так.

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Дело в том, что ещё в мае была анонсирована серия GPU для ноутбуков, в том числе и бюджетные GeForce RTX 3050/Ti. Обе получили довольно скромные характеристики: 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Ожидалось, что обе вскоре выйдут и в настольном варианте, но пока воз и ныне там. Сегодня компания Schenker представила новую серию ноутбуков XMG, получившую кроме дорогой GeForce RTX 3070 ещё и бюджетную GeForce RTX 3050.

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Учтите, что бюджетные графические чипы в достатке и для других сборщиков ноутбуков, но только не для настольных компьютеров. Возможно, дело в майнерах. Дело в том, что покупать отдельный ноутбук для добычи Эфира – это мягко скажем нецелесообразно, а значит фермеры не спешат в магазины за лэптопом с GeForce RTX 3060, даже несмотря на то, что он стоит всего 1300 долларов. В наших краях цены немного дороже, но тенденция сохраняется. Отметим, что шансы на выпуск бюджетной серии GeForce RTX 3050 тают с каждым месяцем. Уже сегодня ясно, что это принципиальная позиция NVIDIA. Ну а руководствуется ли она экономическими факторами, или пытается порадовать геймеров, уже не так важно.

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Вообще стоит констатировать, что NVIDIA много делает для геймеров. Недавно мы видели, что нежелание AMD прислушиваться к мнению игрового сообщества приводит к падению интереса к продукции красных. Возможно, если бы не полупроводниковый кризис, проблема бы не была такой катастрофичной, но пока AMD больше делает для майнеров, которые с радостью покупают видеокарты серии Radeon RX 6000. Почитать о характеристиках новых ноутбуков можно в данном материале. Одной из особенностей данной серии считается отличное соотношение между ценой и производительностью.