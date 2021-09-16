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Ещё в мае стало ясно, что Китаю не нужны майнеры. Всё началось ещё несколько лет назад с обсуждения того, как сильно криптовалюты вредят окружающей среде и портят экологию. Со временем тон становился более агрессивным, а в итоге сотни тысяч ферм вынуждены были закрыться. Какая-то часть (судя по скорости восстановления хешрейта, большая часть) майнеров перевезла своё железо в США, Казахстан и другие страны, но некоторые и не думают подчиняться решению властей. Несколько раз в прессе мелькали громкие объявления о продаже целых электростанций, когда майнеры прячут свои фермы в горных районах, где найти их крайне сложно. Ясно, что бесконечно долго прясться не получится, а значит рано или поздно местонахождение ферм выдадут работники или случайно узнавшие о нарушении закона небезразличные конкуренты.

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Как оказалось, власти Внутренней Монголии не могут ждать так долго. Дело в том, что этот регион ранее находился в числе наиболее активных в плане добычи криптовалют, а сегодня остаётся центром для шахтёров-подпольщиков, копающих криптовалюту несмотря на запреты и угрозу сесть в тюрьму за подобную деятельность. Поскольку никто точно не знает, где вообще искать майнеров, Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии решила подойти к делу радикально. Так, была нанята специальная компания, которая займётся отловом шахтёров в регионе.

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Отлавливать майнеров будут ребята из компании Inner Mongolia Mengze Engineering Management Limited (IMMEML), а первая оплата, которую получат бойцы с майнерами, составит скромные 46 000 долларов (может их перевели на хозрасчёт?). Представители компании уже назвали несколько направлений, в рамках которых и будет осуществляться подобная деятельность. Судя по всему, в распоряжении коллекторов есть (или будет создаваться) специализированное ПО, способное оценивать трафик на предмет майнинга. Это позволит выявить нарушителей, обнаружив их физическое расположение.

Поскольку формулировки слишком размыты, не совсем ясно, чем ещё будут заниматься ребята. Кажется, что они планируют анализировать продажи аппаратных средств, изучая отгрузки больших партий компьютеров и комплектующих. Кроме того, они изучат потребителей энергии, пытаясь выявлять майнеров на основе сжигания электричества. Сообщается, что в сферу задач IMMEML не входит преследование майнеров. Им нужно только их найти и сообщить властям о местонахождение. Всё остальное сделают соответствующие структуры.