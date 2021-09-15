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Несколько дней назад стало известно о новой инициативе Центробанка, предполагающей формирование рычагов давления на майнеров и трейдеров. Под удар попадут те, кто занимается подобной деятельностью на профессиональной основе, поскольку условия блокировки счёта напрямую зависит от суммы и периодичности осуществления наличного и безналичного расчёта. Эксперты отмечают, что сильный удар придётся по обменникам. Наиболее популярные из них проводят сотни переводов в сутки, а значит им либо придётся официально регистрироваться, либо искать обходные каналы. Последнее не исключается, но сопряжено с определённым риском, поэтому неясно, что выберут подобные структуры.

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Очевидно, что судьба миллионеров не очень волнует наших читателей, ведь многие опасаются проблем, которые могут возникнуть у них самих. Сегодня мы обсудим несколько способов, позволяющих избежать блокировки, которые нам предлагают эксперты РБК, прежде всего нужно осуществлять свою деятельность в рамках указанных норм. Это значит, что нельзя превышать количество переводов на счета 9 и более получателей в сутки и 50 в месяц. Нельзя проводить больше 30 зачислений и списаний, а сумма не может превышать 100 000 в день или 1 миллионов в месяц. Увы, даже если вы будете следовать этим правилам, остаётся шанс блокировки.

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Важно помнить, что физические лица априори не имеют права использовать карточный счёт для получения прибыли. Если вы это делаете время от времени, то на вас не обратят внимания, но постоянный стабильный доход в крупных размерах вызовет подозрения. Важно понимать, что Центробанк РФ руководствуется законом, где получение необлагаемого дохода приравнивается к незаконной предпринимательской деятельности. Ничего не поделать, ведь несколько ферм из стареньких GeForce GTX 1060 может вывести вас за рамки.

Эксперты отмечают, что криптовалюты находятся вне правового поля. Пока законодатели ещё только готовятся перевести их под контроль государства, на небольшие фермы смотрят сквозь пальцы. Как только все сложности в формулировках будут устранены, добывать Эфир окажется сложно. Неясно, какие пороговые значения будут введены, но в любом случае всё идёт к тому, чтобы майнеры платили налоги. Пусть небольшие, но в будущем даже с единственной GeForce RTX 3060 окажется сложно вывести деньги без участия государства. Отдельно указывается, что пока речь об окончательной блокировке счетов не идёт. Если у вас есть доказательства, что вы не занимались предпринимательской деятельностью (к примеру, вы состоите в родительском комитете и собираете деньги на ремонт школы, класса и подарки директору), то нужно их собрать, что позволит и дальше превышать лимиты, но уже под контролем.