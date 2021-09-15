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Можно сколько угодно ругать NVIDIA, но именно эта компания стаяла у истоков появления самого понятия «видеокарта». Конкурентов было немало, но в итоге остался только один, а в последние несколько десятилетий AMD продолжает занимать небольшую долю рынка, уступив пальму лидерства детищу Дженсена Хуанга. Возможно, в 2021 году у красных был реальный шанс отвоевать пару десятков процентов, ведь рекомендованные цены на серию Radeon RX 6000 кажутся настоящим подарком для геймеров. Поскольку все карты спутали майнеры, коронавирус и полупроводниковый кризис, то пока у AMD вообще нет никаких шансов набрать даже пару процентов, ведь заказы расписаны на месяцы вперёд, а увеличить количество выпускаемых чипов нереально.

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Уже в 2022 году на рынок ворвётся третья сила, представляющая собой мощные игровые видеокарты Intel. Насколько усилия синих оправдаются, пока предсказать трудно, но линейка ARC Alchemist выглядит солидно, а сама компания планирует бросить вызов GeForce RTX 3070. Похоже, не только Intel готовит переворот на рынке графических чипов. Как стало известно, уже вскоре массовую экспансию обещает китайская Jingjia Micro. Компания должна была выпустить свои игровые решения ещё в 2020 году, но столкнулась с множеством проблем. В первую очередь – это коронавирус, но сбрасывать со счетов американские санкции нельзя, ведь многие компоненты пришлось разрабатывать с нуля.

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В итоге мы увидим две видеокарты серии JM9, имеющие незамысловатое название. Первая – JM9231 предназначена для бюджетных геймеров. Её производительность находится на уровне GeForce GTX 1050, что станет отличным решением для тех, кто не планирует играть в новые игры, предпочитая квесты, стратегии и другие менее требовательные жанры. JM9271 зверь другого порядка, ведь здесь ставки куда выше, а мощности хватит, чтобы обойти GeForce GTX 1080. Китайский дракон предложит 16 Гб памяти стандарта HBM, что позволит достичь очень впечатляющих характеристик и мощности 8 TFLOP.

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Представители Jingjia Micro уверяют, что производство графических чипов стартует в третьем квартале 2021 года, но ничего не говорит о том, когда ждать первых поступлений видеокарт в местные магазины. Кстати, мы не зря упомянули именно местные магазины, ведь информации о выходе видеокарт Jingjia Micro за рубеж нет. Компания планирует поставить на свою продукцию очень привлекательные цены и в первую очередь занять ощутимую долю китайского рынка. Увы, мы ничего не знаем, кто будет выпускать для Jingjia Micro графические чипы. Это может быть как TSMC, так и один из местных производителей. Мы склоняемся в сторону последнего, ведь тайваньские литейщики сегодня не могут предложить достаточное количество мощностей. Мало того, там поднимут цены на 20%, ну а внутри Китая уже есть возможность выпускать чипы на базе 14-нм техпроцесса.