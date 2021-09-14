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Уже вскоре в продажу поступят новые процессоры Intel. Сегодня мы могли увидеть цены на всю серию Alder Lake, а также ознакомиться с недавними тестами, где Core i9-12900K уходит в отрыв от Ryzen 9 5950X, оказываясь не только быстрее, но и дешевле. Поскольку одной из ключевых особенностей процессоров нового поколения станет поддержка памяти DDR5, то многие наши читатели даже не скрывают, своих планов по обновлению компьютеров, как только представится такая возможность. Известно, что официально Alder Lake будут поддерживать ОЗУ стандарта DDR5-4800 МГц, но некоторые производители заявили о существовании более прокачанной DDR5-6400 МГц. Сегодня появилась информация, что последняя будет бесполезна для геймеров.

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Эксперты полагают, что новый стандарт памяти ещё слишком сырой, поэтому решение внедрить его в настольные процессоры нового поколения может сыграть с Intel злую шутку. AMD – напротив, не торопиться, позволив конкуренту сделать первый шаг, а после, совершив работу над ошибками, выпустить более зрелую линейку процессоров. Как сообщается, Alder Lake получат новый режим памяти Gear 4. Это позволит новым процессорам поддерживать более скоростную память, но в значительной степени увеличивает задержку. В пример приводится эксперимент с памятью DDR4 на процессоре Core i5-11600K, который запускался в двух режимах:

Gear 1 с ОЗУ DDR4-2933

Gear 2 с ОЗУ DDR4-3200.

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Как оказалось, даже несмотря на более высокую тактовую частоту, реальная производительность Gear 2 в играх упала на 5% за счёт более высоких задержек. DDR5-6400 выводит задержки на абсолютно новый уровень, ведь здесь этот показатель превышает 90 нс. Эксперты предполагают, что для игр будет вредна установка более скоростной оперативной памяти, а значит большинству покупателей новых процессов придётся довольствоваться DDR5-4800.

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Как мы и писали в начале материала, следующая серия процессоров сможет работать с более скоростной памятью, но пока геймерам лучше как следует задуматься. Дел в том, что первоначально DDR5 окажется ненамного быстрее существующих геймерских планок DDR4. Если речь идёт о тех, для кого покупка нового компьютера сродни баночке Колы, то и говорить не о чем, а вот для всех остальных перспектива замены шила на мыло не кажется такой логичной.