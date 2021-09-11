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Сегодня сектор NFT считается одним из самых быстрорастущих на планете. Десятки тысяч пользователей продают свои рисунки и другие виртуальные ценности, получая за них сотни, тысячи и даже миллионы долларов. Мы уже делали материалы на эту тему, описывая счастливчиков, купивших или получавших токены за бесценок, а после продавших их за большие деньги. Особой популярностью пользуются различные коллекции. Некоторые пользователи или команды разработчиков создают генеративный алгоритм, умеющий выпускать странные изображения по определённой схеме. ИИ наделяет незамысловатых монстров различными характеристиками, а чем реже та или иная черта встречается, тем дороже стоит объект. Всё это и многое другие можно изучить на различных биржах, самой популярной среди которых является OpenSea.

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В результате последнего падения стоимости Эфира, сектор NFT просел в 7 раз, но это временно, ведь курные компании создают целые миры, где можно посещать рестораны, покупать одежду и мебель. Постоянные пользователи вкладывают реальные деньги в строительство гостиниц, отелей и всего того, что может приносить доход. Ясно, что просто так никто от подобных проектов не откажется, а пока Эфир будет держаться на высоких отметках, ожидать смерти NFT вообще не стоит. Однако у цифровых активов есть большая проблема. Дело в том, что они построены на блокчейне Эфира, а значит медленные и обладают платой за газ. Если проще, то при создании токена нужно заплатить некую сумму, которая определяется средним значением Gwei на момент сделки. Это ставит палки в колёса системе, ведь чем проще и дешевле будет процедура генерации NFT-токенов, тем больше людей привлечёт новая технология.

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Похоже, у Виталика Бутерина уже есть решение. По его мнению, нужно как можно быстрее перевести NFT в L2, что предполагает использования так называемых решений второго уровня. Это уменьшит плату за газ, что снизит комиссии и цену за создание токена. Это также пойдёт на пользу Эфиру, ведь количество потребляемого газа упадёт. Пока это только идея, которая может увеличить популярность NFT в разы. Многих пользователей останавливает именно то, что нужно не только создавать виртуальный кошелёк, но и искать способ его пополнения. Поскольку далеко не все творческие люди обладают необходимыми знаниями, то система не получает ожидаемого импульса.