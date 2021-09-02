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В 2021 году новым трендом стало цифровое искусство. Вернее будет сказать невзаимозаменяемые токены или NFT. Большинство подобных работ никому не нужны, но иногда отдельные товарищи умудряются продать отдельные лоты за тысячи и даже миллионы долларов. Поскольку вся эта информация на слуху, то в очередной раз поднимать эту тему мы не будем. Вообще многие полагают, что в торгах участвуют только миллионеры, которым просто некуда девать свои деньги. История, которую мы вам расскажем сегодня, предлагает иной взгляд на новый рынок.

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В 2019 году паренёк по имени Рейес увлёкся криптовалютами. Он активно участвовал в нескольких проектах, за что ему выдали небольшую часть монет в Эфире. Он не называет точной суммы своего заработка, но уже через некоторое время Рейес спустил всё на различные цифровые лоты. За последние два года он купил 11 предметов в NFT. Последним приобретением был токен художника dhof. Лот был разыгран на площадке Blitmap и куплен Рейесом за 0.1 Эфира, что на тот момент составляло чуть больше 300 долларов.

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Поскольку Рейес входил в число наиболее активных покупателей Blitmap, платформа устроила лотерею, наградив 16 победителей изображением под названием Pluto’s Quill. Так называемое Перо Плутона досталось Рейесу, который узнал, что недавно один из владельцев похожего токена продал его за 20 монет Эфира. Ни на что не надеясь, Рейес выставил свой лот, а через какое-то время обнаружил, что его купили за 29 монет Эфира. Парень заявил, что он выручил в 470 раз больше средств, чем потратил на площадке Blitmap.

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С его слов известно, что он не собирается в ближайшее время покупать ничего из различных коллекций в NFT. Большая часть из 100 000 долларов пойдёт на оплату за обучение. Рейес признался, что у него есть долги, ведь он брал кредиты, позволившие ему получить образование. Пользователи отговаривают парня. Они предлагают ему вложиться в цифровые активы. Многие уверены, что NFT-токены будут дорожать, тогда как существующая финансовая система такова, что заработать там много крайне сложно. А что бы сделали сегодня с 29 монетами Эфира вы? Новый компьютер, видеокарту, побольше ОЗУ. А что дальше, давайте узнаем, есть среди наших читателей те, кто готов уже сейчас вкладываться в цифровые активы и видит в них перспективу. А может вы уже что-то купили в NFT, поделитесь с нами этой информацией в комментариях.

P.S. Вы удивитесь, но несколько счастливчиков, которые получили такой же приз, уже продали свои токены за 95 монет Эфира. Это значит, что они получили целых 355 000 долларов на пустом месте.