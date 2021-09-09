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Как мы вчера могли убедиться, видеокарты дорожают не только в отечественных магазинах, но даже в Китае. У этого явления есть несколько причин. В первую очередь сильнейшее давление на полупроводники оказывают майнеры, а ведь графические чипы не перестали закупать центры обработки данных и крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями. Мало того, переход на удалённую работу привёл к возросшей потребности в компьютерах, а многие люди получили несколько лишних часов на развлечения. Обычно, это время тратилось на поездку на работу, а сейчас достаточно встать с дивана и подойти к рабочему столу. На самом деле проблем много, но результат один: повышение цен на все компоненты и дефицит полупроводниковой продукции.

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10 месяцев назад стартовали продажи линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000. На дворе 9 сентября, а большинство даже не видело ни одну из карточек в магазинах. Если судить по ценам и доступности графических чипов, то не увидим ещё много месяцев. Прогнозировать завершение дефицита сегодня не берётся никто, поэтому текущее поколение останется актуальным очень долго. И вот здесь и кроется главная проблема: инженеры NVIDIA не могут ждать, ведь разработка новых архитектур не останавливается ни на миг. Обычно, новое поколение видеокарт появляется в продаже раз в два года, поэтому перенос следующего поколения может нарушить всю цепочку разработок. Как заявляют инсайдеры, графические чипы GeForce RTX 4000-й серии стоит ждать к концу 2022 года.

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Если текущая серия получила кодовое наименование архитектуры Ampere, то следующая будет называться Ada Lovelace. Выпуск графических чипов доверят TSMC, а сами они будут создаваться на 5-нм технологическом процессе. Сообщается о невероятном количество ядер CUDA в количестве 18 432 на GPU AD102. Если сравнивать это с текущим GA102, то чистый прирост окажется равен 71%. Инсайдеры уверяют, что нас ждёт двухкратный рост производительности, что уже не кажется фантастическим, ведь кроме роста ядер есть ещё и архитектурные улучшения, а также продвинутый 5-нм техпроцесс. Всё это должно позволить совершить ещё один прорыв, укрепив положение NVIDIA.

Кстати, на эти же сроки назначен выход видеокарт AMD RDNA 3. Красные также претендуют на 5-нм техпроцесс TSMC и не планируют сдавать рынок зелёным. Ждать ценовой войны не стоит, ведь полупроводниковый кризис никуда не делся, но это не значит, что анонс не вызовет интереса у энтузиастов, геймеров, и, конечно же, майнеров.