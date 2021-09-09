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Во вторник 7 сентября случилось неожиданное обрушение крипторынка. Биткоин опускался до 43 000 долларов, а ведь вечером 6 числа он стоил 52 000 вечнозелёных. Аналитики по горячим следам изучили проблему, пытаясь дать оценку случившемуся. По их словам, причин несколько. В первую очередь виноватым назначили руководство Сальвадора. Эта крошечная страна умудряется уже несколько месяцев не выходить из информационного поля за счёт решения сделать Биткоин официальным платёжным средством. Не меньше вопросов вызывают действия американского регулятора, занимающегося насаживанием демократических свобод криптобиржам. В первую очередь занялись американскими компаниями, но уже сейчас есть вопросы к китайским и индийским.

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Сегодня можно констатировать, что кризис был временным, а Биткоин возвращается к росту. На момент написания данного материала цена цифрового золота поднялась выше 46 тысяч долларов, в то время как Эфир перевалил за 3500. Пошли вверх и альткоины. Цифровой рынок стабильно растёт, а аналитики ожидают рекордных прорывов уже к концу года. К примеру, представители Standard Chartered, являющейся крупной аналитической финансовой структурой, уверяют, что быки взяли верх над медведями, а курс Биткоина к концу года вырастет до 100 000 долларов. Они же полагают, что цифровое золото будет продолжать дорожать, а в перспективе достигнет 175 000 долларов.

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Ещё более фантастичный прогноз для Эфира. Аналитики Standard Chartered заявили (на сайте РБК), что вторая по популярности криптовалюта недооценена. В перспективе цена актива составит от 25 до 35 тысяч долларов. Финансисты полагают, что в обозримом будущем именно Биткоин и Эфир станут основными внебансковскими платёжными системами. С их помощью будут осуществляться покупки в интернет-магазинах по всему миру, а со временем человечество откажется от наличных в пользу криптовалют.

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Поскольку перед нами эксперты уважаемой финансовой структуры, игнорировать их прогнозы сложно, но и принимать на веру не стоит. В настоящее время Эфир и Биткоин не способны взять на себя столь важную роль. Особенно речь идёт о небольших переводах в несколько долларов, когда комиссия за сам перевод может быть в разы выше, а значит вначале нужно перейти к масштабированию и расширению сети. Именно такую цель преследует Виталик Бутерин, планирующий отрезать майнеров от добычи Эфира.