Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают рост цифрового золота до $100 000 к концу 2021 года

Изучаем прогнозы аналитиков на 2021 год
[ ] для раздела Блоги
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Во вторник 7 сентября случилось неожиданное обрушение крипторынка. Биткоин опускался до 43 000 долларов, а ведь вечером 6 числа он стоил 52 000 вечнозелёных. Аналитики по горячим следам изучили проблему, пытаясь дать оценку случившемуся. По их словам, причин несколько. В первую очередь виноватым назначили руководство Сальвадора. Эта крошечная страна умудряется уже несколько месяцев не выходить из информационного поля за счёт решения сделать Биткоин официальным платёжным средством. Не меньше вопросов вызывают действия американского регулятора, занимающегося насаживанием демократических свобод криптобиржам. В первую очередь занялись американскими компаниями, но уже сейчас есть вопросы к китайским и индийским. 

реклама

Сегодня можно констатировать, что кризис был временным, а Биткоин возвращается к росту. На момент написания данного материала цена цифрового золота поднялась выше 46 тысяч долларов, в то время как Эфир перевалил за 3500. Пошли вверх и альткоины. Цифровой рынок стабильно растёт, а аналитики ожидают рекордных прорывов уже к концу года. К примеру, представители Standard Chartered, являющейся крупной аналитической финансовой структурой, уверяют, что быки взяли верх над медведями, а курс Биткоина к концу года вырастет до 100 000 долларов. Они же полагают, что цифровое золото будет продолжать дорожать, а в перспективе достигнет 175 000 долларов. 

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ещё более фантастичный прогноз для Эфира. Аналитики Standard Chartered заявили (на сайте РБК), что вторая по популярности криптовалюта недооценена. В перспективе цена актива составит от 25 до 35 тысяч долларов. Финансисты полагают, что в обозримом будущем именно Биткоин и Эфир станут основными внебансковскими платёжными системами. С их помощью будут осуществляться покупки в интернет-магазинах по всему миру, а со временем человечество откажется от наличных в пользу криптовалют. 

реклама

Поскольку перед нами эксперты уважаемой финансовой структуры, игнорировать их прогнозы сложно, но и принимать на веру не стоит. В настоящее время Эфир и Биткоин не способны взять на себя столь важную роль. Особенно речь идёт о небольших переводах в несколько долларов, когда комиссия за сам перевод может быть в разы выше, а значит вначале нужно перейти к масштабированию и расширению сети. Именно такую цель преследует Виталик Бутерин, планирующий отрезать майнеров от добычи Эфира. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры становятся жертвами воров, теряя дорогостоящее оборудование на миллионы рублей
74
Ethereum предрекли максимальный рост на крипторынке
56
Виталик Бутерин перечислил свои ошибки и оказался недоволен выбором первых инвесторов Эфириума
16
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
30
Криптовалюты обвалились – Биткоин потерял 12%, а Эфир просел на 16% за несколько часов
78
Блокировки Роскомнадзора нарушили работу World of Tanks и World of WarShips
20
Энтузиасты показали, как выглядит Cyberpunk 2077 с десятками модификаций
11
Ремастер Alan Wake представлен официально, PC-версия — эксклюзив Epic Games Store
11
Ubisoft начала бесплатную раздачу Far Cry 3
11
Ожившие мертвецы Некроманта — в новом трейлере Diablo II: Resurrected
12
Цена GeForce RTX 3060 Ti продолжает падать, но GeForce RTX 3060 начала дорожать
8
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
101
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
47
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
36
Состоялся релиз полной версии Encased — ролевой игры, вдохновлённой Fallout и повестью «Пикник на обочине»
8
Правительство США усилило давление на криптовалюты, а аналитики ожидают падения Биткоина до $20 000
36
War Thunder получил большое обновление с поддержкой NVIDIA DLSS 2.2 и множество новой техники
8
Новые детали Atomic Heart: детальная система разрушений врагов, музыка Мика Гордона в открытом мире и кое-что ещё
20
СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks
18
Старший мобильный вариант графики Intel DG2 (Alchemist) отметился в Geekbench 5
7

Популярные статьи

Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
19
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
57
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
24
Собираем мощный ПК для игр на максималках
111
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
23
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
86
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
1
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6

Сейчас обсуждают

D3m0n
11:28
Ага, с батута прыгают.
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
Sergei Svinobaklan
11:28
Не ври Вчера дешевел)))))))))))
Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают рост цифрового золота до $100 000 к концу 2021 года
Church
11:27
И майнерам тоже, больше не обойтись двухкиловатными питальниками :) И пробки для их квартир не будут выдерживать увеличение - повысятся цены, но теперь не только на видюхи, но и на дизельные генератор...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
MriS
11:27
Второй картинки просто нет) Ничего там про системы не написано, какие у них процессоры. Адрес лаборатории и всё. Просто спец стенд может быть для проверки памяти
Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
qwerry
11:27
Кто бы сомневался, хотя ведь по сути так и есть ... Как еще Рогозин до сих пор на посту после такого провала непонятно. Я патриот России, но вижу что чел явно не на своем месте, вот и все. Слишком мно...
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
Sayros
11:25
Голая Видеокарта ??
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может выйти в 2022 году и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080
qwerry
11:24
Лахта центр уже стоит газпромовский под Питером ... элитный небоскреб, Газоскреб в северной столице ... сделали себе элитный поселочек за 120 млрд рядом с Петергофом ))) денех то некуда больше дева...
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
Manager
11:24
Да что ты такое несёшь! Я сплю в полутора метрах от системника, в котором круглосуточно работает видеокарта. И я и жена спим прекрасно. Сейчас похолодало, а отопление еще не включили. Поэтому печка ря...
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
14 +++++++++
11:24
За тобой уже едут, дауненок навальненок
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
Александр Кремлев
11:23
Плюсы-есть деньги и скилл,знание рынка фундаментального/технического анализов,умение прогнозировать цену и точку входа/выхода. Минусы-в ДНС не войдёшь,все соплями ждунов заляпано,в Ситилинке от слез г...
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем