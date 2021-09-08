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Современный мир устроен таким образом, что одним из ключевых финансовым ведомством на планете является Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поскольку американцы были у истоков современной финансовой системы, ни одна мышь не смеет сгрызть кусочек зёрнышка без спроса. Это правило актуально не только для территории самой США, но и для всех европейских и большинства других стран. Буквально несколько государств пытаются оспаривать право SEC, но знаменитое выражение «Зона интересов США» распространяется далеко за пределы Солнечной системы.

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После того как стало ясно, что криптовалюты с нами всерьёз и надолго, SEC приступила к подчинению бирж и разработчиков. Они навязывают им свои законы, нисколько не беспокоясь о том, что эти самые законы не могут распространяться на всю планету. Фактически, финансовый сектор вынужден работать по законам США, иначе в силу вступят строгие санкции. Сегодня главная мишень – это криптовалютные биржи. Известно о проблемах у Coinbase, ну а Binance штормит уже больше месяца. Находясь под давлением регулятора, представители биржи Uniswap пытаются парировать, отмечая, что соблюдают законы и нормативные акты. К сожалению, ребята не сказали, чьи законы они соблюдают.

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Эксперты утверждают, что железная хватка SEC будет сжиматься, как это уже случилось с Ripple. США идут по пути Китая, но хотят представить ограничения и драконовские меры как демократичные. Судя по всему, чиновники SEC полагают, что приставка США делает любую инициативу демократической. Поскольку альтернативы у криптобирж и крупных криптовалютных компаний нет, рано или поздно им придётся подчиниться. Аналитики ожидают, что уступки обернутся сильным падением курса Биткоина. Вполне возможно, что криптовалюта рухнет до 20 000 долларов и ниже.

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Аналитики констатируют, что криптовалюты привлекли к себе слишком много внимания. В игру вступили целые страны, многие из которых будут пытаться извлечь выгоду из создавшегося положения. Возможно, США создадут единый стандарт, который позволит работать биржам на территории всех союзников. Это автоматически лишит всех остальных денег, а потоки долларов снова будут течь в Америку. Будет любопытно взглянуть, как Европа отступит и откажется от претензий к гигантским финансовым пузырям. Особенно всё это любопытно на фоне больших списаний. К примеру, вчера трейдеры по всему миру потеряли 3.5 миллиардов долларов, которые ушли нескольким одарённым товарищам. Ясно, что они не располагаются на территории Европы, а никаких налогов в бюджет ЕС с этих миллиардов никто не заплатит.