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Gigabyte сообщает о росте цен на видеокарты в Китае — GeForce RTX 3070 Ti подорожала на $90

Изучаем изменения цен на видеокарты в Китае
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
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Ни для кого не секрет, что за последние несколько недель видеокарты ощутимо подорожали. В первую очередь это связано с майнерами, ведь интерес к добыче Эфира пробудился после роста криптовалюты до 4000 долларов. Поскольку российские магазины никогда не упускают возможности заработать, они тут же подняли цены на свою продукцию. К счастью, сегодня можно проворачивать такие дела без всякой опаски, ведь никакого контроля нет, а всё решает только желание покупателей тратить тысячи долларов на развлечения. Поскольку большую часть продукции разбирают майнеры, цены стабильно растут, ну а в лучшем случае просто застыли на месте. 

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В Китае тоже фиксируется подорожание, но не такое сильное, как на отечественном рынке. Сегодня ребята из Tomshardware предлагают изучить разницу в цене между августовскими предложениями и тем, сколько стоят видеокарты в Китае в настоящее время. Сообщается, что больше всех подпрыгнула GeForce RTX 3070 Ti. Скоростная игровая карта подорожала в среднем на 92 доллара, что обусловлено взломом антимайнерской защиты LHR. Подобный ход сделал GeForce RTX 3070 Ti привлекательной в глазах майнеров, которых до сих пор в Поднебесной достаточно. 

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Меньше всего интерес вызывает середняк GeForce GTX 1660 и бюджетная модель GeForce GTX 1650. Обе продемонстрировали рост на 12-23 доллара, что в текущих условиях можно назвать незначительным. Немалым спросом пользуются GeForce RTX 3080/3070. В сентябре обе подорожали на 60 долларов, что стало неприятным сюрпризом для любителей компьютерных игр. В данном случае виноваты не столько майнеры, сколько глобальная нехватка графических чипов. Возможно, как только эту проблему удастся решить, цены пойдут вниз. 

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Аналитики отмечают, что растёт в цене и Radeon RX 6600 XT. Карта мало подходит для майнинга, но это не спасло её от фермеров, которым просто нечего покупать. В результате удорожание составило 61 доллар, а ведь данная модель изначально не была дешёвой. Большую часть информации подтверждает и Gigabyte. Производитель уже длительное время испытывает дефицит поставок графических чипов. Сложно представить положение небольших компаний, ведь даже таким гигантам как MSI приходится несладко. Прогнозов на конец месяца аналитики предпочитают не делать, ведь в ходе резкого падения стоимости криптовалют вообще не ясно, как развиваться ситуация будет уже завтра. 

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