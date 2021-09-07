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В последние дни Эфир вплотную приблизился к 4000 долларам, несколько раз перевалив за эту отметку, а после слегка сдавал позиции. На момент написания данного материала вторая по популярности криптовалюта торгуется на отметке 3942 доллара. Прогнозы аналитиков неумолимы, ведь они ожидают продолжения бычьего ралли, а значит Эфир будет дорожать. Ясно, что это отразится на видеокартах, ну а результат заметен уже сегодня, ведь многие модели, обеспечивающие высокую доходность, пропали из российских магазинов.

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Поскольку видеокарты NVIDIA всё ещё обладают защитой LHR, то покупать их для майнинга рискованно, а значит фермеры сосредоточили своё внимание на аналогах компании AMD. Ниже перед вами все 8 видеокарт Radeon, которые есть в наличии в магазине Ситилинк. Из них 5 – это различные модели Radeon RX 6900 XT, а остальные бюджетные затычки. Получается, что майнеры разобрали серии Radeon RX 6800/XT, Radeon RX 6700 XT и даже не очень выгодную Radeon RX 6600 XT. Отметим, что последняя держалась дольше других. Дело в том, что она обеспечивает крайне низкие показатели хешрейта за счёт 128-битной шины. Изначально казалось, что майнеры и вовсе не обратят на неё внимания, но в конце концов фермеров ничего не остановило.

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Старшие модели NVIDIA остаются в продаже за счёт высокой цены в 200 000 рублей. Возможно, только это останавливает майнеров от того, чтобы вынести все доступные модели в российских магазинах. А вот относительно недорогие подверглись массированной атаке. Ниже все 6 видеокарт серий GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660. Не ни одной модели с приставкой Super, а общее число оставшихся в наличии видеокарт удручает. Вполне возможно, что, когда вы прочтёте эти строки, майнеры разберут оставшиеся карты.

Поскольку умами людей правят криптовалюты, никаких эффективных решений проблемы нет. Видеокарты для добычи Эфира покупают абсолютно все, а слово «майнер», скорее нарицательное, ведь многие геймеры копают монетки во время работы, оставляют компьютер на ночь, а некоторые берут для этого кредит или даже занимают денег у жены. Бедолаги вынуждены после этого весь месяц питаться Дошираком, но и это не главное. Проблема в приближении Ethereum 2.0. Всё попытки вернуть вложения могут не окупиться, а кредиты повиснуть мёртвым грузом, разрушающим семьи и имеющим далекоидущие негативные последствия.