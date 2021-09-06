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Сегодня все аналитики единодушно констатируют, что на рынке криптовалют царят бычьи настроения. Для несведущих: когда говорят, что медведи перехватили инициативу – значит курс актива идёт вниз. Если речь о быках, то ждать роста. Почти две недели назад цена Биткоина перевалила за 50 000, а на момент написания данного материала остановилась на отметке 51 440 долларов. Вначале казалось, что это случайность, но чем больше времени проходит, тем уверенность аналитиков крепнет. Называются несколько причин, согласно которым нас ждёт небывалое бычье ралли, сравнимого по масштабам с майским взрывным ростом.

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Одна из причин – это альткоины. Ещё полгода назад Биткоин тянул за собой весь рынок (70%), ну а сейчас его доля в криптовалютном портфеле сократилась до 40% и продолжает снижаться. Мало того, многие полагают, что к концу года процентное соотношение упадёт ещё на 5 пунктов. Это значит, что сегодня не только Биткоин тянет за собой весь рынок, но и интерес к альтернативным криптовалютам подталкивает Биткоин. Удивительно, но это факт.

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Говоря о Биткоине, нельзя не упомянуть Китов. Это крупная рыба на рынке, которая может купить или продать монет на миллиард долларов, а после купить на два. Ясно, что такие крупные суммы приводят к опасным последствиям, но в данном случае важно знать одно: Киты не играют на понижение. Сегодня они забили свои кошельки под завязку и ждут развязки. Да, как бы это странно не звучало, но рано или поздно они начнут продавать купленные за 30 000 долларов монеты. Очевидно, что это случится поздно, поскольку пока эти ребята затаились.

Экономика США не в лучшем состоянии. В 2021 году там прошли рекордные вливания на триллионы долларов, в результате все бомжи побежали скупать смартфоны Apple, а после этого, буквально купаясь в долларах, вкладываться в мегакорпорации. Здесь вам и резкое подорожание акций полупроводниковых гигантов, и высокая цена на Биткоин. Сегодня прогноз такой: Федеральная резервная система продолжит накачивать американцев деньгами.

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Вообще хватило бы только одного фактора, но всё вместе взятые они создают идеальные условия для роста Биткоина. Эксперты полагают, что до конца года он подорожает до 50%, но может и больше, ведь всё так отлично складывается. Очевидно, что вслед за Биткоином взлетят и альткоины, в том числе Эфир и многие другие криптовалюты.