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Итогом недавнего хардфорка London стал резкой рост стоимости Эфира. На момент написания данного материала одна монетка торгуется на отметке 3950 долларов, что стало абсолютным рекордом за последние несколько месяцев. Судя по настроению аналитиков, нам стоит ждать возвращения стоимости к майским позициям. Без всякого сомнения это приведёт к очередному подорожанию видеокарт, но о геймерах сегодня вообще никто не думает, ведь на кону большие деньги. Задумайтесь, сегодня капитализация Эфира достигает 465 миллиардов долларов, в то время как вклад Биткоина в общую копилку составляет 939 миллиардов. Кроме миллиона монет, которые находятся на кошельке исчезнувшего Сатоши Накамото (50 миллиардов долларов по курсу на 3 сентября), крупных держателей в сети Биткоина нет. А вот 60% Эфира изначально отдали неизвестным лицам, которые и сосредоточили в своих руках львиную долю всех монет. Кто в здравом уме расстанется с такой суммой?

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Одним из препятствий на пути превращения Эфира в более значимый финансовый инструмент считаются майнеры. Они постоянно недовольны, ведь добывать монеты становится всё сложнее. Мало того, вводятся искусственные ограничения, а разработчики просто не могут форсировать модернизацию сети из-за сотен тысяч фермеров. К примеру, недавно хакеры обнаружили в программе для добычи Эфира дыру, позволившую им совершить масштабную атаку. Подробности и последствия неизвестны, но злоумышленники могли получить доступ к тысячам кошелькам, при этом их владельцы даже не знают об этом.

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Вообще апогеем развития Эфира станет переход на алгоритм Ethereum 2.0. Изначально его рекламировали как альтернативу майнинга, но какое-то время назад стало ясно, что традиционный майнинг на видеокартах закроют. Сколько же смогут зарабатывать те, кто захочет отдать Виталику свои 32 монеты Эфира? Согласно информации, это будут жалкие 5%. Получается, если вы положили на свой личный счёт 100 монет, то через год вам вернут 105. По поводу «вернут» нужно сделать отдельное пояснение, ведь Виталик Бутерин пока не называл сроков, когда заблокированные монеты вернутся к своим хозяевам. Может быть, через год, а может быть и позднее. Вообще, к чему эти условности, ведь вкладчики сплошь богатые люди, которые могут себе позволить не думать о подобных мелочах.

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Переход на новый протокол состоится в ближайшие 6 месяцев. По крайней мере так говорит создатель криптовалюты. Пока мы видим, как количество майнеров, добывающих криптовалюту, растёт. На фоне роста цены на Эфир это позволяет сделать эффект повышения сложности незаметным. Поскольку всё самое интересное нас ждёт впереди, будет интересно узнать, куда понесут свои видеокарты фермеры после перехода Эфира на доказательство proof-of-stake.