NVIDIA готовит видеокарту для майнеров CMP 170HX, равную по скорости хешрейта 2хGeForce RTX 3080
С появлением большого числа майнеров, NVIDIA осознала возможность дополнительного заработка. С этой целью была выпущена специализированная серия CMP, включающая идентичный с игровыми моделями графический чип, но не имела выхода на дисплеи. Такой ход делал видеокарты бесполезными для геймеров, что позволило наладить продажи подобных моделей дешевле их прямых аналогов. Что любопытно, на этот раз NVIDIA выбрала нестандартную модель поставок, отгружая десятки тысяч видеокарт серии CMP напрямую майнерам. На данный момент наиболее производительным решением для постройки фермы на майнерских видеоускорителях остаётся CMP 50HX. Это близкий аналог GeForce RTX 2080 Ti, генерирующий 45 MH/s по время добычи Эфира. Уже вскоре на рынок поступит и более скоростной графический чип CMP 90HX, хешрейт которого составит 86 MH/s, с производительностью аналогичной GeForce RTX 3080. Удивительно, но в 2022 году NVIDIA может наладить производство ещё более внушительной CMP 170HX, хешрейт которой зафиксирован на уровне 164 MH/s.
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Известно, что данная модель построена на GPU GA100, но получит значительно меньше видеопамяти. Так вместо 80 Гб майнеров ожидают 8 Гб. Столь скромное количество компенсируется скоростью. Заявлена высокоскростная HBM2e, на 4096-битной шине с пропускной способностью 1.5 Гбит/с. CMP 170HX получит чуть более 50% от всех ядер CUDA флагманского графического чипа, а также целый ряд ограничений для геймеров. Известно, что есть простой способ использования майнерских видеокарт для игр. Он предполагает вывод картинки с помощью встроенного GPU, тогда как обработка данных происходит за счёт мощного дискретного графического чипа. Новая CMP 170HX продемонстрирует в играх очень печальный результат, поскольку полоса пропускания PCIe ограничена первой версией. Это не позволит раскрыть истинную мощь данной модели в рабочих вычислениях и уж тем более играх.
Хешрейт CMP 170HX 164 MH/s равен двум одновременно подключённым видеокартам GeForce RTX 3080, а значит и цена будет соответствующей. Вот только обычную видеокарту с лёгкостью можно продать геймерам, в то время как майнерская будет висеть мёртвым грузом, а урезанный PCIe ставит крест на любых попытках продать её хоть кому-то. Именно поэтому критически важной окажется цена подобной карты. Если она будет недостаточно демократичной, майнеры могут и вовсе отказаться от CMP 170HX. Хотя в условиях дефицита видеокарт и роста Эфира, всё может произойти с точностью до наоборот.
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