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Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000

Что взять: GeForce GTX 1080 Ti после майнера, или новенькую GeForce RTX 3060? Давайте разбираться вместе
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Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
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Весь август мы наблюдали очередное возвращение криптовалют к рекордным значениям мая текущего года. Вначале Биткоин несмело подбирался к 40 000 долларам, а к концу лета перевалил за 50 000 долларов. Эфир топтался на месте, а после взлетел к 4000, что сделало майнинг не только выгодным, но и ощутимо увеличило окупаемость новых ферм. Перспектива заработать магнитом приманила в бизнес нерешительных пользователей, которые долгое время изучали возможность вложения в криптовалюты, ну а результат вы можете увидеть в каждом компьютерном магазине.

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Как вам GeForce RTX 3060 за 76 000 рублей? Ещё несколько дней назад мы вам предлагали альтернативу в виде Radeon RX 6600 ХТ, но на момент написания данного материала в Ситилинк не осталось ни одной подобной видеокарты, а ведь цена на них была на 13 000 дешевле, чем на GeForce RTX 3060. В такой ситуации может показаться, что выбора просто нет, ведь цены просто ставят в тупик. Возможно, самое время заглянуть на вторичный рынок, где кто-то предлагает нам что-то аналогичное по производительности? Первое, что приходит на ум – это GeForce GTX 1080 Ti. Она выдаёт примерно равное количество fps в играх, что позволяет нам выбрать именно её в качестве отличной замены GeForce RTX 3060.

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Если заглянуть на Авито, то можно убедиться, что цены на старый флагман стартуют с 55 000, однако большая часть продавцов предлагают нам видеокарту за 65 тысяч и дороже, ну а некоторые просят за неё 70 000 и выше. Важно понимать, что покупка видеокарты на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Дело в том, что GeForce GTX 1080 Ti представляет особый интерес для майнеров. Многим из них она приносит стабильный доход уже несколько лет. Кто знает, чем эти ребята руководствовались, когда выставляли карту с фермы на продажу? Может быть они просто решили избавиться от подгоревшей модели, а может решили заработать на уже выжатой, как лимон GeForce GTX 1080 Ti, реализовав её по крайне высокой цене.

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Мало того, разница в цене между 70 000 за побывавшую на ферме GeForce GTX 1080 Ti и только недавно вышедшую с конвейера 76 000 не такая уж большая. Именно поэтому, если вы решили брать старый флагман, нужно убедиться, что он скорее жив, чем мёртв. Хорошо, если GeForce GTX 1080 Ti продаёт ваш знакомый, и вы точно знаете о её судьбе. Во всех остальных случаях мы не рекомендуем сегодня покупать переоценённый флагман на вторичном рынке.

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Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000
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