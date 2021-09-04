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Китай традиционно считается одним из самых массовых рынков, где количество доступных видеокарт превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Летом цены там упали до рекомендованных, поскольку запрет майнинга вынудил шахтёров распродать свои фермы. А вообще в Поднебесной расположены заводы, выпускающие графические чипы, поэтому не удивительно, что стоимость видеокарт там приближается к рекомендованной. Несмотря на это местные геймеры остаются недовольны, когда происходят небольшие корректировки, вызванные различными факторами. Как сообщает ресурс Fast Technology, уже несколько дней покупатели отмечают массовое подорожание абсолютно всех видеокарт. Эксперты называют несколько причин:

Резкое подорожание Эфира. Ничего не поделать, ведь криптовалюта действительно возвращается к майским позициям. Это напрямую отражается на ценах на видеокарты, ведь даже в Китае достаточно любителей майнинга, которые добывают Эфир на домашних фермах. Поскольку доходность майнинга постоянно растёт, высокая цена Эфира продолжит оставаться ключевым фактором в ценообразовании на видеокарты.

Ничего не поделать, ведь криптовалюта действительно возвращается к майским позициям. Это напрямую отражается на ценах на видеокарты, ведь даже в Китае достаточно любителей майнинга, которые добывают Эфир на домашних фермах. Поскольку доходность майнинга постоянно растёт, высокая цена Эфира продолжит оставаться ключевым фактором в ценообразовании на видеокарты. Снижение поставок на 30%. Об этом ранее заявляла сама NVIDIA, уверяя, что сможет отгрузить видеокарт серии GeForce RTX 3000 значительно меньше, чем месяцем раньше. Сильнее всех кризис затронет модели RTX 3060 и RTX 3060 Ti, но уже сегодня ясно, что проблема оказалась куда шире.

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Так, цены на модели производства ASUS выросли следующим образом:

RTX 3070 Ti: + 600 юаней

RTX 3080 и RTX 3070: + 400 юаней

RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 2060: + 350 юаней

GTX 1660 и GTX 1050: + 150 юаней.

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Дорожает и Radeon RX 6600 XT, прибавившая 400 юаней. Переводить все юани в рубли мы не будем, но для понимания картины: 600 юаней равны 6800 рублям. Это значит, что в первые несколько дней рост цен в Китае значительно меньше, чем в других странах, но привыкшие к недорогим товарам местные геймеры не готовы переплачивать даже такую сумму, а ведь менее скоростные просели всего на 4000 рублей. Отдельно отмечается, резкое падение поставок видеокарт предыдущего поколения. К примеру, RTX 2060 и GTX 1660 Super почти нет в продаже. Новые партии поступают на рынок неохотно, а указанные выше факторы приводят к отложенному спросу. Таким образом, как только партия таких видеокарт попадает в продажу, её забирают даже несмотря на возросшую стоимость, что нехарактерно для китайского рынка.