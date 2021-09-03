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Судя по всему, в руководстве CD Projekt Red работают исключительно морально стойкие и непоколебимые люди. Знаете, такие железные чекисты, которые не реагируют на критику, считая свою позицию единственно верной. Возможно, если бы не предзаказы, обеспечившие Cyberpunk 2077 отличную кассу, то сегодня позиция этих ребят была бы иной, но пока у них есть деньги, никаких изменений ждать не приходится. Недавно мы вам рассказывали о новом патче за номером 1.3, который в очередной раз сделал игру неиграбельной. На этот раз пострадали владельцы старых компьютеров. К счастью, неизвестный энтузиаст уже сделал всю работу за студию, что позволило многим людям продолжить прохождение купленной за деньги игры.

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Несколько дней назад руководство CD Projekt Red отчитывалось о финансовых показателях. Ещё раз отметим: деньги у ребят есть, но продажи фактически остановились. Поскольку ещё несколько лет студия может не продержаться, то уже сегодня создаются сразу два проекта. Первые – это улучшенная версия Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Она должна предложить более современную графику и множество других игровых элементов. Кроме того, ожидается масштабная правка ошибок, хотя в последнее верится с большим трудом. Второй проект представляет собой улучшенную версию The Witcher 3. По словам Михала Новаковски, исполняющего обязанности старшего вице-президента по развитию бизнеса, студия делает всё возможное, чтобы оба проекта вышли до конца 2021 года, но не может гарантировать, что это случится.

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Относительно Cyberpunk 2077 упоминаются некие уроки, которые CD Projekt Red уже извлекла. Надеемся, что речь о кривом геймплее, неработающих квестах, примитивном ИИ и многом другом. Поскольку процесс доработки затянулся, студия не может гарантировать, что разработчики успеют сделать свою работу в срок. Что до Ведьмака, то за игру отвечают ребята из Sabre Interactive. Обычно они не подводят, но нужно понимать, что команда работает в условиях пандемии (как будто только игровые студии так работают), а значит нас могут ожидать неприятные сюрпризы.

Вообще, говоря о Cyberpunk 2077, Михал (не Михаил) констатировал, что проект всё ещё находится в стадии разработки. Возможно, на этот раз лучше не торопить представителей студии CD Projekt Red. Может лучше подождать ещё пару лет, а после получить хотя бы отчасти напоминающую обещания разработчиков невероятную и самую лучшую игру десятилетия?

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