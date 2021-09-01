Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если оценивать работу CD Projekt Red за последние годы, то назвать её иначе как позор не поворачивается язык. Судя по всему, мы просто перехвалили польскую студию, поскольку сейчас она не способна генерировать качественный программный код. Возможно, после массовых увольнений и гигантских выплат руководству, штатные сотрудники деморализованы и просто не видят смысла выкладываться. А может всё дело в неспособности этого самого руководства навести порядок. В чём бы ни была причина, но игра Cyberpunk 2077 всё ещё неиграбельна. За 8 месяцев с выхода разработчики выпустили 3 больших патча. Каждый из них не только не решил критических проблем, но и привёл к появлению новых. Перечислять все сюрпризы мы не будем. Достаточно сказать, что устраняются незначительные механики квестов, а ключевые квестовые линии остаются сломаны. Полиция всё так же обладает встроенным телепортом, а ИИ, который управляет машинами в городе, может показаться гостем из далёких 90-х годов.

реклама

Вообще, перечислять проблемы можно несколько часов. Существуют специализированные форумы, где десятки тысяч геймеров месяцами вопрошают решения, но воз и ныне там. Не так давно вышел патч за номером 1.3. Он снова что-то исправил, мы не заходили в игру несколько месяцев, поэтому заявлять о его бесполезности не будем, но отзывы многочисленной армии фанатов опять негативные. Что любопытно, на этот раз многие геймеры не только жалуются на оставшиеся баги, но и оказались вообще отрезаны от игры.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Всё дело в том, что патч заблокировал вход на компьютерах под управлением процессоров, выпущенных до серии AMD Bulldozer и Intel Sandy Bridge. Кроме того, пострадали современные Pentium и Celeron, что вызвало настоящую бурю негодования. Пока представители CD Projekt Red только изучают проблему, одинокий модер нашёл решение. Он оказался быстрее, целой команды высокооплачиваемых специалистов и выложил своё творение бесплатно. Скачать модификацию можно с сайта Nexusmods, что гарантирует полную безопасность и отсутствие сюрпризов в виде троянов и вирусов.

Создатель патча отмечает, что основной код не пострадал, поскольку он подошёл к делу со всей ответственностью. После установки модификации вы снова сможете играть на указанных выше процессорах. Мы не тестировали модификацию, но она уже нашла поддержку на фанатских форумах, где получила высокие оценки. Создаётся впечатление, что основным инвесторам CD Projekt Red нужно выгнать всех работников вместе с руководством, а на их место поставить пару десятков энтузиастов, создающих подобные патчи. Возможно, это повысит эффективность устранения багов, и мы увидим тот Cyberpunk 2077, который нам несколько лет обещали разработчики.