Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel может ощутимо поднять цены на процессоры нового поколения – Core i9-12900K от $705 в США

Есть все основания полагать, что низких цен на новое поколение процессоров не будет
[ ] для раздела Блоги
4
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда AMD выпустила первое поколение своих процессоров, самым быстрым настольным пользовательским решением был 8-ядерный Ryzen 7 1800X. Вплоть до третьего поколения число ядер не увеличилось, а после пошло вверх. Ryzen 9 3950X предлагал 16 ядер, а сам процессор без проблем устанавливался на относительно недорогие материнские платы. Официальная цена 749 долларов казалась высокой, но не завышенной. Дело в том, что нам предлагали полноценные 16 ядер, без обмана и уловок. Почему в таком случае стоимость нового Core i9-12900K вызывала столько негодования? Всё просто, перед нами ненастоящие 16 ядер. Дело в том, что Intel впервые использовала архитектуру больших и малых ядер, а значит вы никогда не увидите одновременно в работе больше 8 ядер.

реклама

Вчера европейские цены на новое поколение процессоров Intel повергло в шок потенциальных покупателей. Что же, сегодня самое время продолжить возмущаться, ведь перед нами не менее внушительные предложения на американском рынке. Ребята с сайта Tomshardware сделали качественную подборку, что позволит нам не только изучить цены на новинки, но и сравнить их с аналогами текущего поколения. Можно сколько угодно утверждать, что число ядер вырастет, мы же отметим, что каждый из процессоров займёт своё место в линейке, сохранив традиционное позиционирование. К сожалению, назвать традиционными цены не получится.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Как видите, Core i9-11900K на 150 долларов дешевле Core i9-12900K. Стоит признаться, что новинка всё же оказалась дешевле флагманского Ryzen 9 5950X, но кто сказал, что AMD оставит цены на прежнем уровне? Core i7-12700K почти на 100 долларов дороже текущей модели и на 50 долларов дороже Ryzen 7 5800X, а вот 6-ядерный Core i5-12600K оторвался от Core i5-11600K всего на 70 долларов. Что бы себе не думали маркетологи синей команды, но это всё равно гораздо дороже Ryzen 5 5600X, поэтому есть большие сомнения, что геймеры набегут и начнут скупать новые камни по завышенным ценам.

реклама

Здесь самое время напомнить о высоких ценах на оперативную память стандарта DDR5. Ожидается, что нас ждёт резкий скачок на 30%, что вместе с покупкой сверхдорогого процессора превратит ваш новый системный блок в настоящее сокровище. Если кто-то считает, что подарить ребятам из США лишние 300 долларов – это не большая проблема, то для многих этот факт станет решающим в пользу выбора того или иного процессора. Кстати, в США традиционно низкие цены на подобную продукцию, поэтому мы даже не хотим прогнозировать, насколько дорогими новые камни окажутся в российских магазинах.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
20
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
19
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
36

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
2 сентября 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин хочет прекратить майнинг Dogecoin и перевести его на протокол Ethereum 2.0
30
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
28
CD Projekt RED понизила графику в Cyberpunk 2077, чтобы выпустить меньше патчей и обновлений
14
Крупная партия видеокарт серии Radeon RX 6000 оказалась в руках майнеров
77
В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
80
Хакеры научились взламывать видеокарты AMD и NVIDIA используя новое вредоносное ПО
18
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
17
Эфир подбирается к $3800, аналитики ожидают роста до $10 000, а видеокарты исчезают из магазинов РФ
71
Microsoft представила операционную систему Windows Server 2022
8
CPU Intel Alder Lake могут получить низкие продажи из-за высоких цен на ОЗУ DDR5: на 30% выше DDR4
37
7 смартфонов Xiaomi получили прошивку LineageOS 18.1
3
Пользователь получил приз в NFT-токенах и продал его за 100 000 долларов
5
Опубликован официальный список смартфонов Samsung, которые скоро получат Android 12 на One UI 4.0
1
Телевизоры Redmi Max 86 и Redmi Max 98 стали на 300 долларов дешевле в Китае
2
Множество желающих установить Windows 11 столкнулись с отказом от Программы предварительной оценки
11
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
120
Новый патч для Cyberpunk 2077 сделал её недоступной на старых процессорах – подробности и решение
11
Опубликован список самых мощных флагманских смартфонов в AnTuTu
5
Майнерская NVIDIA CMP 170HX с HBM2 памятью и чипом A100 выдает 165 мегахешей в Ethash
26
Из Apex Legends уберут механику тап-стрейфинга — она сложна для реализации на консольных контроллерах
10

Популярные статьи

10 признаков того, что вам пора переустановить Windows 10
47
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
139
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
7
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
25
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
23
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7

Сейчас обсуждают

John Pin
11:38
Согласен.
Домашний Wi-Fi роутер вполне способен стать врагом вашего здоровья
MriS
11:38
Разгон для игр совсем не проблемный, а для стресс-теста аида fpu на avx инструкциях возможно) Некоторые игры их используют, но не как аида и можно частоты задирать прилично. У К процев кп лучше, для ...
Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина
Виталий Shokerxxx
11:37
в твоих мечтах интуле рвет рязань меньше читай и смотри продажный блохеров давно есть вся стата в наличии https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-7-3700X-protiv-Core-i7-10700F
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
intel fan
11:37
видяхи гоню, остальное - нет смысла )) 3080ti по красоте работает на 62% пауэр лимита, с потреблением 216Вт и давит 260-264МХ на эрго
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti перестают дешеветь – цены растут в России, Европе и США
spiritofdoom
11:37
Такой сценарий вероятен, хоть и не обязателен. Ходят слухи что для россии, китая и некоторых других стран снимут ограничения по ТПМ, например. В любом случае я специально не стал ничего писать про W11...
Финальная стабильная сборка Windows 11 оказалось нерабочей – зависания, исчезающие настройки и баги
stockclock
11:37
Я тебе выше скинул скрин. За глаза хватает.
Владельцы несовместимых с Windows 11 систем получили уведомления — Ryzen 1000 остался не у дел
Николай Басенко
11:36
Оптимизация до графики гта 5, ведь гта такая оптимизированная
CD Projekt RED понизила графику в Cyberpunk 2077, чтобы выпустить меньше патчей и обновлений
Антон вырезай его
11:35
видео в студию с 35 градусами, или зассал?
Статистика Steam показывает большое падение процессоров AMD и рост Windows 7
TNT
11:35
все в порядке, не будет - хаты тоже подорожали :)
Intel может ощутимо поднять цены на процессоры нового поколения – Core i9-12900K от $705 в США
ronoho
11:34
Я бы рогозину не доверил даже метлу, п...т ведь, а тут целая отрасль( Интересно чей он протеже, что его за косяки и п...ы никто не трогает даже вскользь.
Илон Маск отреагировал на обвинения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в работе на Пентагон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем