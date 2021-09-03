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Когда AMD выпустила первое поколение своих процессоров, самым быстрым настольным пользовательским решением был 8-ядерный Ryzen 7 1800X. Вплоть до третьего поколения число ядер не увеличилось, а после пошло вверх. Ryzen 9 3950X предлагал 16 ядер, а сам процессор без проблем устанавливался на относительно недорогие материнские платы. Официальная цена 749 долларов казалась высокой, но не завышенной. Дело в том, что нам предлагали полноценные 16 ядер, без обмана и уловок. Почему в таком случае стоимость нового Core i9-12900K вызывала столько негодования? Всё просто, перед нами ненастоящие 16 ядер. Дело в том, что Intel впервые использовала архитектуру больших и малых ядер, а значит вы никогда не увидите одновременно в работе больше 8 ядер.

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Вчера европейские цены на новое поколение процессоров Intel повергло в шок потенциальных покупателей. Что же, сегодня самое время продолжить возмущаться, ведь перед нами не менее внушительные предложения на американском рынке. Ребята с сайта Tomshardware сделали качественную подборку, что позволит нам не только изучить цены на новинки, но и сравнить их с аналогами текущего поколения. Можно сколько угодно утверждать, что число ядер вырастет, мы же отметим, что каждый из процессоров займёт своё место в линейке, сохранив традиционное позиционирование. К сожалению, назвать традиционными цены не получится.

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Как видите, Core i9-11900K на 150 долларов дешевле Core i9-12900K. Стоит признаться, что новинка всё же оказалась дешевле флагманского Ryzen 9 5950X, но кто сказал, что AMD оставит цены на прежнем уровне? Core i7-12700K почти на 100 долларов дороже текущей модели и на 50 долларов дороже Ryzen 7 5800X, а вот 6-ядерный Core i5-12600K оторвался от Core i5-11600K всего на 70 долларов. Что бы себе не думали маркетологи синей команды, но это всё равно гораздо дороже Ryzen 5 5600X, поэтому есть большие сомнения, что геймеры набегут и начнут скупать новые камни по завышенным ценам.

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Здесь самое время напомнить о высоких ценах на оперативную память стандарта DDR5. Ожидается, что нас ждёт резкий скачок на 30%, что вместе с покупкой сверхдорогого процессора превратит ваш новый системный блок в настоящее сокровище. Если кто-то считает, что подарить ребятам из США лишние 300 долларов – это не большая проблема, то для многих этот факт станет решающим в пользу выбора того или иного процессора. Кстати, в США традиционно низкие цены на подобную продукцию, поэтому мы даже не хотим прогнозировать, насколько дорогими новые камни окажутся в российских магазинах.