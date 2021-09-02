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CPU Intel Alder Lake могут получить низкие продажи из-за высоких цен на ОЗУ DDR5: на 30% выше DDR4

Ещё одна проблема на пути массового распространения новых процессоров Intel
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Уже в этом году в продажу поступят новые процессоры Intel известные как Alder Lake. Очевидно, что для компании это гигантский прорыв, поскольку впервые за многие годы используется разработанная с нуля архитектура и 10-нм технологический процесс. Производительность ожидается соответствующая, ведь ранее в сеть попадали весьма оптимистичные тесты. Как выяснилось, новенький 16-ядерный Core i9-12900K умудрился превзойти Ryzen 9 5950X в Geekbench 5, где показал внушительный отрыв как в одноядерных, так и многоядерных дисциплинах. Пожалуй, многие пользователи ждут появления нового поколения процессоров не только из-за 10-нм. Скорее – это переход на новую платформу с оперативной памятью пятого поколения.

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Поскольку Alder Lake будут первыми, где появится DDR5, многие полагают, что нужно переходить сразу после анонса, что позволит компьютеру оставаться актуальным долгие годы. Вообще, на этот счёт есть большие сомнения, ведь первой в продажу поступит не очень продвинутая ОЗУ DDR5 4800 МГц. Возможно, по сравнению с DDR3 – это и прорыв, но у многих сегодня установлены DDR4 3600 МГц и выше на процессорах AMD последних поколений. В будущем появится и более скоростная DDR5 6400 МГц и даже DDR5 7200 МГц, которую ранее показала Samsung, но пока сроков выхода на потребительский рынок не называют. А вообще есть причина, по которой даже самые большие ждуны не захотят переходить на новый процессор. 

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Сообщается, что новенькая ОЗУ окажется как минимум на 30% дороже присутствующей на рынке. Данные представлены специалистами TrendForce. Они полагают, что причина в поставках полупроводников. Вы ведь не забыли, что и TSMC, и Samsung подняли отпускные цены для всех заказчиков до 20%? Ясно, что в текущих условиях низких цен на оперативную память нового поколения нам не видать, а значит процессоры Intel могут столкнуться с неожиданной проблемой, ведь покупателям придётся обновлять значительную часть системы. Это придётся не по нраву тем, у кого в наличии скоростная оперативная память, в то время как новая DDR5 4800 МГц окажется чуть ли не на аналогичном уровне по производительности, но дороже. В подобных условиях страшно даже представить, сколько будет стоить более скоростная DDR5 6400 МГц.

TrendForce заявляет, что не ждёт массовых продаж компьютеров и ноутбуков на базе DDR5 до 2023 года. Неужели через год полупроводниковый кризис завершится, и цены на продукцию пойдут вниз? А может всё дело в том, что за эти годы мы привыкнем к постоянному удорожанию электроники. Ко всему этому стоит прибавить, что ёмкость одной планки памяти DDR5 будет стартовать с 8 Гб, против 2 Гб для DDR4. А ведь для офисной бюджетной системы хватило бы и 4 Гб.  

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