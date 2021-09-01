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Последние новости свидетельствуют о том, что в 2022 году грядёт масштабное подорожание всей электроники. Причина в том, что самый крупный контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC объявила о росте цен на свою продукцию на 10-20%. Сумма будет зависеть от технологического процесса. Так, если речь идёт о продвинутых 7 и 5 нанометрах, то цена поднимется на 10%, а вот за менее технологичные 16-нм чипы придётся платить с 20% надбавкой. Очевидно, что это ударит по рынку полупроводников, что приведёт к росту цен на видеокарты, смартфоны и другую электронику. Что же, если вы думали, что Samsung останется в стороне от этого праздника жизни, то сильно ошибались.

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Сегодня южнокорейская компания объявила о скором росте цен на всю свою отпускную продукцию. Ожидается, что минимальное повышение стоимости составит 15% и будет доходить до 20% на некоторые виды товаров, но точных данных на этот счёт не приводится. Причина проста и тривиальна: сложности с поставками. К сожалению, сделать ничего нельзя, ведь ключевые партнёры уже согласились с планом по повышению отпускных цен, а у всех остальных никто ничего спрашивать не будет. Поскольку в число остальных попадают конечные покупатели электроники и техники, то выходит, что удар нанесён прямо по нам с вами.

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Стоит учитывать, что за 2 квартал 2021 года TSMC удалось отгрузить продукции на 13.3 миллиарда долларов. Это позволило тайванцам увеличить прибыль на 3.1% и прочно удержаться на 1 месте. На втором месте с огромным отрывом идёт Samsung, квартальная выручка которой от литейного производства зафиксирована на уровне 4.33 миллиарда долларов. Доходы выросли на 5.5%, а значит дела и обеих компаний идут прекрасно, чего не скажешь об обычных покупателях. Так, всё вокруг дорожает, а зарплаты даже в Европе и США стоят на месте. Мало того, крупные компании постепенно отказываются от удалёнщиков, понижая им реальную зарплату в случае продолжения работы из дома.

Сегодня предугадать насколько всё подорожает крайне сложно, а вот отдельные товары находятся на виду. К примеру, видеокарты NVIDIA, которые и без того стоят по 200 000 рублей. В группу риска попали и процессоры Snapdragon 888, часть которых выпускается на литейных предприятиях Samsung. Не отмечается, планируется ли подорожание телевизоров и другой техники. Возможно, корейцы постараются сделать всё возможное, чтобы цены на их продукцию выросли незначительно.