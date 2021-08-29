Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня в качестве главной кузницы для высокопроизводительных чипов выступает TSMC. Тайваньский подрядчик осваивает всё более продвинутые технологические процессы с завидной регулярностью, предлагая свои клиентам возможность получить лучшие на планете чипы. В условиях полупроводникового кризиса заводы не справляются, хотя здесь всё не так однозначно. Дело в том, что рост потребления полупроводников прогнозировался, но крупные производители не стремились активно наращивать выход продукции, что привело нас к тому, что многие технологии буксуют из-за нехватки чипов. С появлением нескольких 3-нм предприятий в США и на Тайване ситуация должна улучшится, вот только сегодня стало известно, что TSMC не успевает уложиться в собственный график, а значит даже Apple придётся переходить с 5-нм на 4-нм нормы.

реклама

Вообще, это может разрушить всю цепочку. Обычно, первыми доступ к технологии получает Apple. Через год её отдают всем остальным, включая AMD. Так, сегодня большую часть 5-нм мощностей удерживает именно яблочная компания. Этот факт не позволяет получить всем остальным достаточно продукции. Во второй половине 2022 года ожидалось, что Apple перейдёт на 3-нм нормы, а AMD сможет приступить к выпуску чипов на базе 5-нм. Как яблочники будут выходить из сложившейся ситуации неясно, но есть опасения, что это сильно повлияет на цены видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 4000.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Как стало известно, следующее поколение графических чипов под кодовым названием Ada Lovelace появится в продаже к концу 2022 года и будет полностью опираться на 5-нм техпроцесс, который к этому моменту покинет Apple. И вот здесь есть сразу две проблемы. Первая – задержка в освоении 3-нм техпроцесса со стороны TSMC явно не добавляет оптимизма. Вторая – недавно сообщалось, что тайваньский гигант поднимет цены на 10% на полупроводниковую продукцию на безе 5-нм техпроцесса. Это значит, что рекомендованная стоимость видеокарт автоматически подпрыгнет. По крайней мере так полагают эксперты из Fast Technology.

Будет наивным надеяться, что NVIDIA возьмёт на себя бремя этих 10%, позволив ценам остаться на уровне текущего поколения. В данном случае мы имеем в виду рекомендованные цены, а не то безобразие, что сегодня творится из-за майнеров и криптовалют. Отметим, что о видеокартах NVIDIA следующего поколения известно мало, поэтому делать преждевременные выводы слишком рано.