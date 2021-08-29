Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 может оказаться значительно дороже предыдущего
Сегодня в качестве главной кузницы для высокопроизводительных чипов выступает TSMC. Тайваньский подрядчик осваивает всё более продвинутые технологические процессы с завидной регулярностью, предлагая свои клиентам возможность получить лучшие на планете чипы. В условиях полупроводникового кризиса заводы не справляются, хотя здесь всё не так однозначно. Дело в том, что рост потребления полупроводников прогнозировался, но крупные производители не стремились активно наращивать выход продукции, что привело нас к тому, что многие технологии буксуют из-за нехватки чипов. С появлением нескольких 3-нм предприятий в США и на Тайване ситуация должна улучшится, вот только сегодня стало известно, что TSMC не успевает уложиться в собственный график, а значит даже Apple придётся переходить с 5-нм на 4-нм нормы.
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Вообще, это может разрушить всю цепочку. Обычно, первыми доступ к технологии получает Apple. Через год её отдают всем остальным, включая AMD. Так, сегодня большую часть 5-нм мощностей удерживает именно яблочная компания. Этот факт не позволяет получить всем остальным достаточно продукции. Во второй половине 2022 года ожидалось, что Apple перейдёт на 3-нм нормы, а AMD сможет приступить к выпуску чипов на базе 5-нм. Как яблочники будут выходить из сложившейся ситуации неясно, но есть опасения, что это сильно повлияет на цены видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 4000.
Как стало известно, следующее поколение графических чипов под кодовым названием Ada Lovelace появится в продаже к концу 2022 года и будет полностью опираться на 5-нм техпроцесс, который к этому моменту покинет Apple. И вот здесь есть сразу две проблемы. Первая – задержка в освоении 3-нм техпроцесса со стороны TSMC явно не добавляет оптимизма. Вторая – недавно сообщалось, что тайваньский гигант поднимет цены на 10% на полупроводниковую продукцию на безе 5-нм техпроцесса. Это значит, что рекомендованная стоимость видеокарт автоматически подпрыгнет. По крайней мере так полагают эксперты из Fast Technology.
Будет наивным надеяться, что NVIDIA возьмёт на себя бремя этих 10%, позволив ценам остаться на уровне текущего поколения. В данном случае мы имеем в виду рекомендованные цены, а не то безобразие, что сегодня творится из-за майнеров и криптовалют. Отметим, что о видеокартах NVIDIA следующего поколения известно мало, поэтому делать преждевременные выводы слишком рано.
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