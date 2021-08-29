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Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Risen 5 1600Х и всю первую серию

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Вчера мы разбирали неожиданную либерализацию Microsoft в отношение Windows 11. Представители компании объявили, что почти все существующие компьютеры (незначительные ограничения) получат совместимость с новой операционной системой. Первым делом обладатели относительно старых систем начали радоваться, вот только не обошлось без сюрприза, ведь установка будет проходить только при помощи образа ISO, а владельцы сильно устаревших комплектующих могут и вовсе не получить совместимых драйверов. Это значит, что поставить Windows 11 на компьютер получится, а работать с ней – нет, ведь Microsoft снимает с себя ответственность за выпуск драйверов и рассылку их по публичным каналам. 

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Если вы думали, что на этом сюрпризы заканчиваются, то у нас есть ещё порция разочаровывающей информации. Вообще не совсем ясно, какие цели преследует Microsoft. Было бы логично переменить на Windows 11 как можно больше пользователей, продавать её корпоративным клиентам, а также крупному и среднему бизнесу, но было решено создать дополнительные сложности, что явно приведёт к снижению продаж и возможному падению дохода. Так, несколько процессоров Intel 7-го поколения получили официальную поддержку новой ОС. К сожалению, речь идёт о сериях Core X и Xeon W, которые работают на серверном оборудовании. В списке поддерживаемых появился также Core i7-7820HQ. 

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Увы, настольных процессоров в списке нет, а ведь многие производители материнских плат (например, ASUS) приступили к рассылке обновлённой версии BIOS на материнские платы серий Intel Z270, H270 и B250, включающих поддержку TPM. Это значит, что совместимым должно стать шестое и седьмое поколение настольных процессоров (Skylake и Kaby Lake). Возможно, в будущем Intel расширит список за счёт указанных выше процессоров, а вот относительно Risen первой серии всё очень плохо. Microsoft заявляет, что изучила совместимость и не может разрешить устанавливать на них ОС Windows 11. Якобы, минимальный процент стабильности составляет 98% и выше, в то время как для процессоров Risen 1000 он ниже. 

Первый способ с установкой образа никто не отменял, но никакой официальной поддержки не будет. AMD пока молчит, а производители материнских плат не спешат выпускать соответствующие обновления. Было бы правильным провести рассылку BIOS, устранив найденную несовместимость. Ну а установку Windows 11 разрешить только на материнских платах, получивших последние обновления. Может быть, Microsoft к этому ещё придёт, ведь до выхода ОС ещё несколько месяцев. 

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