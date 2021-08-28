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Microsoft разрешит устанавливать новую Windows 11 на старые процессоры, но с небольшим условием

Сделать это можно будет только с помощью ISO-образа
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Противостояние недовольных пользователей и Microsoft продолжается. После анонса новой операционной системы Windows 11 стало ясно, что миллионы компьютеров останутся на стремительно устаревающей Windows 10. Вообще по поводу устаревания есть множество вопросов, ведь обновления безопасности будут выходить до 2025 года, а значит переживать не о чем, вот только владельцы старых систем не получат доступ к новым функциям. В конце 2021 года выйдет последний патч, после чего будут рассылаться небольшие системные исправления, направленные на повышение стабильности работы Windows 10. С одной стороны – это хорошо, поскольку рано или поздно уменьшит количество багов до минимума, сделав ОС действительно качественной. С другой – крупные и средние компании предпочитают держать нос по ветру, что предполагает поддержку наиболее современных протоколов и функций. 

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Первоначальным условием установки и обновления до Windows 11 была поддержка протокола безопасности TPM. Поскольку под рамки подпадают процессоры Intel начиная с 8-го поколения, и AMD Ryzen 2000 и выше, то нашлось немалое количество тех, кто потребовал от Microsoft отменить столь абсурдные требования. Похоже, лёд тронулся, ведь недавно софтверный гигант пошёл на попятную, сменив гнев на милость. Теперь любой, у кого есть процессор с тактовой частотой не меньше 1 ГГц, поддерживающий 64-рязрадные протоколы, может получить новую операционку. Важно также учесть необходимость наличия 4 Гб оперативной памяти и накопителя объёмом от 64 Гб, но это уже детали. Главное, что никаких TPM от вас не потребуют. 

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Ну или почти не потребуют, сообщается, что любой пользователь с конфигурацией, соответствующей минимальной, сможет скачать официальный ISO-образ с сайта, а после установить его в ручном режиме. А вот обновиться на старый компьютер не выйдет. Кроме того, система будет весьма странной. Так, вы вообще можете оказаться без драйверов, ведь никто не гарантирует их наличие внутри образа, а программа обновления на неподдерживаемом железе окажется неактивна. Получается, что у владельцев старых компьютеров будет несколько вариантов: оставаться на старой Windows 10, которая будет получать обновления безопасности. Скачать образ, а после искать драйверы самостоятельно (а драйверов вообще может и не быть). Купить новый компьютер, но это явно не самый оптимальный выход, особенно для крупных компаний, которые вынуждены тратить десятки миллионов на обновление парка ПК. 

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