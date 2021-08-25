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Человек устроен таким образом, что он пытается использовать известные ему шаблоны каждый раз сталкиваясь с чем-то новым. Линейное мышление вызывает шаблонное поведение, а значит разница между продажей арбузов на рынке и масштабным производством высокопроизводительных чипов не так уж и велика. Логика простая: пока сезон только начинается – цены довольно высокие, ведь аграрий пытается как можно больше заработать, продавая сладкую ягоду наиболее богатым слоям населения. В это время цены могут превышать средесезонные в десятки раз, но как только арбузов в продаже становится больше, стоимость килограмма постепенно падает. Много лет полупроводниковые гиганты действовали аналогичным образом. К примеру, TSMC выпускала 7-нм техпроцесс, основную часть которого выкупала Apple, готовая платить надбавку за возможность использования самых продвинутых технологий. Конкурентам приходилось довольствоваться 10-нм чипами, а многие покупатели брали 16-нм и больше, поскольку они были гораздо дешевле. Чем больше ты продаёшь товара, тем дешевле он будет, поскольку делать массовый продукт гораздо проще, чем высокотехнологичный. Так было раньше, ведь сегодня литейщики затеяли настоящую революцию.

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Судя по всему, ребята из TSMC ощутили, что реальных конкурентов у них почти нет. На самом деле немалую часть полупроводниковой продукции выпускает Samsung, но в текущих условиях южнокорейский контрактник завален заказами, а расширить производство просто не может. Что же, почему бы не повысить цены на пустом месте? Сказано – сделано, TSMC в одностороннем порядке объявила о повышении цен на всю продукцию. 5-нм и 7-нм чипы получат прибавку в 10%, а всё, что выше 16-нм подорожает на 20%.

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В данном случае можно сколько угодно возмущаться, но альтернатив у партнёров TSMC нет. Цены растут, а с ней растёт и маржа, ведь сегодня тайваньцам нужны деньги. Ситуация такова, что США требуют срочно разместить на своей территории большое производство. Где-то нужно раздобыть деньги. Ещё пару лет назад TSMC взяла бы кредит, но сегодня предпочитает наступить на горло AMD, Qualcomm и многим другим. В конце концов за весь этот праздник жизни заплатим мы с вами. Ещё не купили новый процессор? Ждёте следующее поколение на DDR5? Ждите, только не удивляйтесь, что новинки окажутся дороже того, к чему вы привыкли. Кстати, эксперты полагают, что проще всего в этой ситуации будет Apple. Компания реализуют продукцию с огромной надбавкой, поэтому может себе позволить заплатить на 10% больше, а вот AMD и без того пошла на непопулярные меры, увеличив стоимость всех процессоров на 50 долларов. Пока покупатели не подняли бунт, но в случае очередного роста на 50 долларов, могут отвернуться от красного лагеря.