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В последнее время мы получаем всё меньше информации о выходе прошивки MIUI 12.5 на актуальных смартфонах Xiaomi. Возможно, это связано с летом, ведь китайцы, как и представители других стран, предпочитают проводить лето максимально продуктивно, перемещаясь ближе к морю. А может быть дело в скором появлении версии Enhanced, которая должна принести массу улучшений, от эффективности работы аккумулятора, до производительности в играх и приложениях. Поскольку первые 12 телефонов должны быть обновлены до прокачанной MIUI 12.5 к концу лета, есть все основания полагать, что многие устройства могут вместо обычной прошивки получать сразу Enhanced. Информация неофициальная, поэтому относиться к ней стоит с настороженностью.

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В любом случае пока российские пользователи ждут выхода MIUI 12.5, заняться энтузиастам откровенно нечем. Поскольку точные сроки, ограничивающие ожидание, не озвучены, мы предлагаем скачать бета-версию для инсайдеров. Во многих случаях она и есть финальная для китайского и индийского рынков, поскольку вышла 18 августа, а значит получила все исправления, сделанные различными командами за всё лето.

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Всего в сборнике 51 смартфон. Как обычно, здесь вас ждут клоны и похожие друг на друга, как две капли воды телефоны, которые так любит выпускать Xiaomi. Для перехода к сборнику нужно нажать на ссылку. Отметим, что эксперименты не всегда заканчиваются хорошо, поэтому убедитесь, что точно знаете алгоритм прошивки. Даже если вы гуру, сделайте бекап, ведь своевременный бекап ещё никогда никому не помешал. Стоит отметить, что все указанные ниже смартфоны получили последнюю версию прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Сегодня тема защиты собственного смартфона актуальна как никогда, ну а поскольку перед вами только официальные образы, переживать из-за встроенных эксплойтов от неизвестных сборщиков не стоит.

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