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51 смартфон Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11

Отличная возможность скачать последнюю официальную сборку от 18 августа
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В последнее время мы получаем всё меньше информации о выходе прошивки MIUI 12.5 на актуальных смартфонах Xiaomi. Возможно, это связано с летом, ведь китайцы, как и представители других стран, предпочитают проводить лето максимально продуктивно, перемещаясь ближе к морю. А может быть дело в скором появлении версии Enhanced, которая должна принести массу улучшений, от эффективности работы аккумулятора, до производительности в играх и приложениях. Поскольку первые 12 телефонов должны быть обновлены до прокачанной MIUI 12.5 к концу лета, есть все основания полагать, что многие устройства могут вместо обычной прошивки получать сразу Enhanced. Информация неофициальная, поэтому относиться к ней стоит с настороженностью. 

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В любом случае пока российские пользователи ждут выхода MIUI 12.5, заняться энтузиастам откровенно нечем. Поскольку точные сроки, ограничивающие ожидание, не озвучены, мы предлагаем скачать бета-версию для инсайдеров. Во многих случаях она и есть финальная для китайского и индийского рынков, поскольку вышла 18 августа, а значит получила все исправления, сделанные различными командами за всё лето. 

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Всего в сборнике 51 смартфон. Как обычно, здесь вас ждут клоны и похожие друг на друга, как две капли воды телефоны, которые так любит выпускать Xiaomi. Для перехода к сборнику нужно нажать на ссылку. Отметим, что эксперименты не всегда заканчиваются хорошо, поэтому убедитесь, что точно знаете алгоритм прошивки. Даже если вы гуру, сделайте бекап, ведь своевременный бекап ещё никогда никому не помешал. Стоит отметить, что все указанные ниже смартфоны получили последнюю версию прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Сегодня тема защиты собственного смартфона актуальна как никогда, ну а поскольку перед вами только официальные образы, переживать из-за встроенных эксплойтов от неизвестных сборщиков не стоит. 

  1. Mi MIX Fold
  2. Redmi Note 9 5G
  3. POCO F3 GT
  4. Mi 9T Pro
  5. Redmi Note 8
  6. Redmi K20 Pro
  7. Redmi Note 9
  8. Redmi 10X 5G
  9. Redmi K30 Pro
  10. Mi 10i
  11. POCO X2
  12. Mi CC9 Pro
  13. Mi 10 Lite Zoom
  14. Xiaomi Mi 10T Lite
  15. Mi 11X
  16. POCO M3 Pro 5G
  17. Mi 10
  18. Mi 10 Pro
  19. Mi 10 Youth Edition
  20. Redmi Note 9 Pro 5G
  21. POCO F2 Pro
  22. Mi 9 SE
  23. Mi 10 Ultra
  24. POCO F3
  25. Redmi K40 Gaming
  26. Redmi Note 9T
  27. Redmi K30i 5G
  28. Redmi K30 5G
  29. Mi 11 Ultra
  30. Mi 9 Lite
  31. Redmi K30 Ultra
  32. Redmi 10X Pro
  33. Mi 9
  34. Mi 9 Pro 5G
  35. Mi CC9
  36. Mi CC9 Meitu Edition
  37. Redmi 9T
  38. Redmi K40
  39. Redmi Note 10 Pro
  40. Mi 11 Lite 5G
  41. Redmi K20
  42. Mi 9T
  43. Mi Note 10
  44. Redmi K30 4G
  45. Redmi Note 10 5G
  46. Redmi Note 8 Pro
  47. Mi 10S
  48. Redmi K30S
  49. Redmi 9 Power
  50. Redmi K40 Pro
  51. Mi 10T
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