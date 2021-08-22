51 смартфон Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
В последнее время мы получаем всё меньше информации о выходе прошивки MIUI 12.5 на актуальных смартфонах Xiaomi. Возможно, это связано с летом, ведь китайцы, как и представители других стран, предпочитают проводить лето максимально продуктивно, перемещаясь ближе к морю. А может быть дело в скором появлении версии Enhanced, которая должна принести массу улучшений, от эффективности работы аккумулятора, до производительности в играх и приложениях. Поскольку первые 12 телефонов должны быть обновлены до прокачанной MIUI 12.5 к концу лета, есть все основания полагать, что многие устройства могут вместо обычной прошивки получать сразу Enhanced. Информация неофициальная, поэтому относиться к ней стоит с настороженностью.
реклама
В любом случае пока российские пользователи ждут выхода MIUI 12.5, заняться энтузиастам откровенно нечем. Поскольку точные сроки, ограничивающие ожидание, не озвучены, мы предлагаем скачать бета-версию для инсайдеров. Во многих случаях она и есть финальная для китайского и индийского рынков, поскольку вышла 18 августа, а значит получила все исправления, сделанные различными командами за всё лето.
Всего в сборнике 51 смартфон. Как обычно, здесь вас ждут клоны и похожие друг на друга, как две капли воды телефоны, которые так любит выпускать Xiaomi. Для перехода к сборнику нужно нажать на ссылку. Отметим, что эксперименты не всегда заканчиваются хорошо, поэтому убедитесь, что точно знаете алгоритм прошивки. Даже если вы гуру, сделайте бекап, ведь своевременный бекап ещё никогда никому не помешал. Стоит отметить, что все указанные ниже смартфоны получили последнюю версию прошивки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Сегодня тема защиты собственного смартфона актуальна как никогда, ну а поскольку перед вами только официальные образы, переживать из-за встроенных эксплойтов от неизвестных сборщиков не стоит.
- Mi MIX Fold
- Redmi Note 9 5G
- POCO F3 GT
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 8
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 Pro
- Mi 10i
- POCO X2
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Mi 11X
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO F2 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 10 Ultra
- POCO F3
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 9T
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 9 Lite
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X Pro
- Mi 9
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 9T
- Redmi K40
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K20
- Mi 9T
- Mi Note 10
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10S
- Redmi K30S
- Redmi 9 Power
- Redmi K40 Pro
- Mi 10T
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила