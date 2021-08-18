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Согласно информации, которая появилась ещё в начале 2021 года, весной должна была выйти прошивка MIUI 13. Собственно говоря, никаких сомнений эта информация не вызывала, вот только вместо 13 мы увидели 12.5. Обычно прошивки включают множество изменений, но MIUI 12.5 не такая глобальная, а значит стала логичным продолжением версии MIUI 12. Совсем недавно поползли слухи о желании Xiaomi выпустить MIUI 13 вместе со смартфоном Mi MIX 4. Как оказалось, подобным планам не суждено сбыться, ведь этот и ещё 11 других аппаратов получат так называемую MIUI 12.5 Enhanced.

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Познакомиться со списком поддерживаемых аппаратов можно ниже. Все они получили официальную стабилку в Китае, а некоторые никогда не поставлялись за пределы Поднебесной. Это значит, что пока нет никаких подтверждений тому, что прошивка появится в других регионах. Рассылка уже стартовала и продлится до 27 августа, когда все указанные ниже телефоны будут обновлены до новой версии MIUI 12.5 Enhanced.

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Вообще, если попытаться описать новшества обновленной прошивки, то получается что-то среднее между фантастикой и бредом. Атомарная память, улучшенная дефрагментация, вычислительный фокус и многие другие функции на первый взгляд кажутся вполне логичными, но описание к ним вызывает сомнения. К примеру, атомарная память должна самостоятельно высвобождать данные, которые не используются или бесполезны. Якобы, это даст вам на 64% больше свободного места. Ну или интеллектуальный баланс, который призван уменьшить расход батарейки на 10% за счёт неких оптимизаций. Пока всё это не будет протестировано независимыми экспертами, доверять оценке китайских программистов крайне сложно.

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Кстати, источники уверяют, что перед нами только первая волна MIUI 12.5 Enhanced. Теоретически это может означать, что прошивку получат все или многие смартфоны Xiaomi. Более точного списка пока нет. Возможно, он появится ближе к концу рассылки первой волны. Ожидать выхода улучшенной версии MIUI 12.5 следует на смартфоны 2020 и 2021 года выпуска, ну а данных о планах выхода MIUI 13 снова нет. Неясно, с какими проблемами столкнулась Xiaomi и когда она решится анонсировать долгожданную прошивку.

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