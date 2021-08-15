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В последние годы доля процессоров AMD растёт. Как стало известно из последних отчётов, по итогам второго квартала она достигла 15-летнего максимума. На первый взгляд это может показаться очень большим достижением, если бы мы не знали, что это всего 17%, в то время как за Intel остались 73%. Вообще стратегия AMD больше направлена на получение максимальной прибыли с каждого проданного процессора. Это кардинально отличается от попыток выжить любой ценой, что уже вызвало массу негодований у фанатов бренда, поскольку им приходится платить больше за каждый товар. Ещё более агрессивной стала стратегия покорения серверного сегмента, где за несколько лет удалось отнять у красных чуть меньше 10%. Поскольку данное направление традиционно приносит больше прибыли, чем настольное, AMD решила усилить давление и на другого своего конкурента – NVIDIA.

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Слухи о выпуске новой графической архитектуры CDNA2 ходили давно. Как оказалось, всё это правда, ведь AMD подтвердила не только сам факт, но и обозначила сроки. Сообщается, что наследница Instinct MI100 поступит на прилавки уже к концу текущего года и впервые будет выполнена на базе технологии MCM. Это значит, что вслед за NVIDIA, AMD также разделит продукцию на игровое направление и графические чипы для облачных вычислений и суперкомпьютеров.

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Отмечается, что внутри расположатся 16384 ядер, в то время как у главного конкурента – NVIDIA MI100 их всего 7680. Это значит, что можно ожидать удвоенную производительность по сравнению с самым мощным GPU зелёной команды. Сама архитектура CDNA2 максимально похожа на RDNA3, а значит она построена на самых последних наработках AMD и предложит не только физическое увеличение ядер, но и архитектурные инновации.

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Особенно впечатляет объём видеопамяти. Так, NVIDIA MI100 может предложить своим клиентам всего 32 Гб HBM2, в то время как AMD Instinct MI200 будет оснащена 128 Гб HBM2e, которая относится к самому последнему поколению. Это значит, что увеличится также и пропускная способность. Известно, что на NVIDIA MI100 этот показатель составит 1.23 Тб/с, в то время как AMD Instinct MI200 сможет предложить потенциальным клиентам впечатляющие 2 Тб/с. Инсайдеры уверяют, что всё это позволит удвоить производительность графического чипа по сравнению с NVIDIA MI100 как по показателям с двойной точностью, так и одинарной точностью. Стоит понимать, что пока в сети новый Instinct MI200 не появлялся, поэтому всё это исключительно теория. Ну а смогут ли красные отнять кусок рынка высокопроизводительных графических чипов у NVIDIA, мы узнаем уже в 2022 году.