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Ещё пять лет назад AMD довольствовалась крошечной долей рынка настольных процессоров и не предлагала никаких инноваций. Цены на продукцию были ниже, чем у Intel, что позволяло выживать под гнётом старшего брата. Ещё печальнее обстановка была на серверном рынке, где каким-то чудом удалось занять 1.5%. Неясно, может быть, владельцы указанных серверов просто получили их в качестве спонсорской помощи, ведь иначе понять причины покупки менее производительных и более прожорливых камней AMD просто невозможно.

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Сегодня многие аналитики говорят о возвращении красных в высшую лигу. Возможно, если судить по производительности процессоров, то это так, вот только продажи говорят обратное. В данном случае последнее утверждение очень спорное, поскольку у нас фактически нет реальных инструментов для отслеживания показателей глобальных отгрузок процессоров. Или не было, ведь ребята из Mercury Research проанализировали продажи процессоров х86, что позволило сделать очень любопытные выводы. Итак, сегодня AMD занимает 16.9% рынка, в то время как остальные 83.1% удерживает Intel. Используя простую арифметику, можно сделать вывод, что это в 5 раз больше, что вызывает сомнения о состоятельности утверждения о великом возвращении AMD.

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Все данные есть в таблице. Назвать их провальными нельзя, а особенно впечатляют показатель отгрузки серверных процессоров, который вырос за несколько лет до 11.6%. По словам аналитиков, AMD достигла 15-летнего показателя по объёму продаж. Возможно, результат был бы куда лучше, если бы не общее падение продаж процессоров на 3.1% по сравнению с предыдущим кварталом. Вкупе со странной ценовой политикой это замедлило отгрузки, а в результате за AMD около 17%.

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Стоит учитывать, что за это же время доля Intel на серверном рынке упала с 94.5% до 88.4%. Пока подобные потери не выглядят критично, но агрессивная экспансия AMD на высокопроизводительный рынок заметна невооружённым взглядом. Увы, красные столкнулись с ограничениями доступных чипов, что вынудило сократить поставки настольных процессоров в среднем и бюджетном секторе. Ожидается, что по мере возвращения производства к нормальным циклам AMD удастся ещё больше нарастить свою долю, но это долгий процесс, который может растянуться на долгие годы. Пока же красные отлично себя чувствуют за счёт массовых поставок чипов для игровых приставок.