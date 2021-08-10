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Рост цен на криптовалюты может сдвинуть границы возвращения видеокарт в магазины. Проблема в том, что при повышении стоимости Эфира свыше 4000 долларов даже графические чипы с заблокированным хешрейтом типа GeForce RTX 3070 Ti станут выгодны в майнинге. Цифры примерные, поскольку всё зависит от сложности добычи, ведь высокая цена криптовалюты привлекает всё больше фермеров. Российские геймеры уже чувствуют давление, что привело к исчезновению из магазинов нескольких популярных серий. Точно такая же ситуация и с майнерами. Они пытаются выкупить как можно больше Radeon RX 6000-й серии, поскольку там нет блокировки хешрейта.

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Всё это верно как для российского, так и для западных рынков. Похоже, что рынок китайский находится на подъёме, поскольку недавние цены в рознице опустились почти до рекомендованных. Представители ресурса Fast Technology отмечают, что перед нами стартовые цены, тогда как в большинстве случаев продукция партнёров NVIDIA дороже на 20%. Кроме того, наиболее дешёвые видеокарты быстро раскупают, а значит их ещё и сложно встретить. Всё это необходимо учитывать, изучая цены видеокарт в Китае.

GeForce RTX 3060 – 2499 юаней или 28 300 рублей

GeForce RTX 3060 Ti – 2999 юаней или 34 000 рублей

GeForce RTX 3070 – 3899 юаней или 44 200 рублей

GeForce RTX 3070 Ti – 4499 юаней или 51 000 рублей

GeForce RTX 3080 – 5499 юаней или 62 000 рублей

GeForce RTX 3080 Ti – 8999 юаней или 102 000 рублей

GeForce RTX 3090 – 11999 юаней или 136 000 рублей

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Странно, но многие позиции в китайской рознице дешевле, чем они заявлены в качестве рекомендованных в РФ. К примеру, эталонная GeForce RTX 3070 может вам достаться от 45 490 рублей, тогда как в Китае за неё просят 44 200 рубчиков. Ещё раз отметим, что в отечественных магазинах вам точно не продадут GeForce RTX 3070 за такую сумму, ну а наценка +20% не выглядит такой страшной, тем более что у нас данная модель стоит в несколько раз дороже.

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Сообщается, что в местном магазине ASUS спокойно лежит TUF GAMING GeForce RTX 3070 Ti за 4999 юаней (51 000 рублей). GeForce RTX 3080 Ti производства Galax стоит 11000 юаней (124 000 рублей), но это исключительный случай, поскольку перед нами сильно прокачанная модель. Представители ресурса Fast Technology полагают, что уже через несколько месяцев цены на видеокарты вернутся к рекомендованным. Возможно, это утверждение верно для Китая, где запрещён майнинг. Вот только мы ещё долго будем смотреть на то, как фермеры уводят у нас из-под носа самые быстрые видеокарты.