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Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют

Изучаем последние тенденции рынка
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1
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
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Ситуация на рынке криптовалют накаляется. Майнеры снова подняли головы и задумываются о покупке новых ферм. Многие пытаются просчитать активацию ближайших хардфорков и их влияние на цену криптовалюты, но всё это может оказаться бесполезным, поскольку уже к концу года Виталик Бутерин может порадовать нас переходом на протокол Ethereum 2.0, предполагающий полный отказ от традиционной добычи. Пока это понятно не всем, а значит и давление на видеокарты продолжается. Нужно понимать, что за последние несколько месяцев NVIDIA совершила ряд шагов, позволивших не только вернуть видеокарты в магазины, но и сделать их неинтересными для майнеров. Аналитики в первую очередь указывают на выпуск специальной серии графических чипов CMP. Якобы крупные фермы закупают именно их, поскольку это выходит дешевле. Мы не знаем точных количеств отгрузки подобных GPU, поэтому не будем с ними спорить, а вот приход в магазины серии LHR уже не раз доказывал эффективность действий Дженсена Хуанга и компании.

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Поскольку большая часть всех майнеров капают монетки на протоколе Ethereum, то его блокировка направлена против львиной доли шахтёров, которые просто не будут покупать подобные видеокарты из-за 2-кратного снижения эффективности. В какой-то момент подобные видеокарты стали вытеснять обычные из продажи, и сейчас старых версий GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060 вообще нет в наличии. Прибавьте к этому первые LHR GeForce RTX 3070/3080 Ti и получите очень тревожную для майнеров картину. Аналитики также указывают, что всё это время NVIDIA не только выпускала новые серии и ограничивала хешрейт, но и ощутимо нарастила выход графических чипов в количественном эквиваленте. Это позволило насытить рынок, что вместе с двумя предыдущими факторами дало надежду на стабильное снижение цен. Некоторые аналитики настолько оптимистичны, что ожидают возвращения к рекомендованным ценам к концу текущего года. Оставим их пребывать в надеждах, а сами перейдём к таблице, составленной ребятами с сайта 3dcenter

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RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
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Как видите, усилия NVIDIA увенчались успехом. Видеокарты дешевеют как на глобальном, так и на локальном уровне, чего не скажешь о продукции AMD. Эксперты уверяют, что дело в недостаточном предложении. Производство видеокарт настолько мало, что удовлетворить спрос просто нереально, поэтому розница придерживает цены. Кроме того, на таких видеокартах можно добывать криптовалюту, что делает их интересными для майнеров, а значит на красные графические чипы оказывается дополнительное давление. Ожидается, что в обозримом будущем разница в цене между видеокартами будет только расти, а единственным выходом для AMD сохранить продажи станет наращивание поставок GPU, но пока у красных другие планы. 

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Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
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10:42
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