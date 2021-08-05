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Игровые консоли нового поколения расходятся как горячие пирожки. Что и говорить, если даже Xbox One X находится в дефиците, а цены на неё значительно выше рекомендованных. Всё ещё хуже с бюджетной Xbox One S, стоимость которой в магазинах неприятно удивляет. Но это только цветочки, поскольку доступность новых PlayStation пятого поколения находится на самом низком уровне в истории. Так называемая PlayStation 5 Digital Edition так и не засветилась в российской рознице, а стандартная версия пала жертвой перекупщиков, которые получили доступ к официальным поставкам.

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Стоит понимать, что дефицит существует не только в отечественной рознице, поскольку и в Европе и даже в Японии консолей хватает не всем. Единственное отличие – это очереди возле магазинов. Перекупщики там тоже есть, но и официальные поставки позволяют получить жаленную PlayStation 5, если прийти под дверь ранним утром и активно пробиваться внутрь, расталкивая других геймеров локтями. Представители Sony полагают, что насытить рынок в 2021 году не удастся. Причины как в массовом переходе на удалённую работу, так и в дороговизне видеокарт. Для примера, сегодня GeForce RTX 3070 Ti стоит от 95 000 рублей, в то время как PlayStation 5 и большой телевизор с 4К обойдётся вам ровно в такую же сумму. А ведь компьютер – это не только видеокарта. Вам понадобится мощный процессор, от 16 Гб памяти, ёмкий твердотельный накопитель, материнская плата с дорогим блоком питания на 850 Вт и выше, а также корпус с продуманной системой отвода тепла.

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Неудивительно, что находится так много людей, желающих сэкономить, получив при этом все блага за меньшую сумму. Кстати, недавно Sony отчитывалась о преодолении продаж в 10 миллионов единиц. Как оказалось, японский производитель отлично подготовлен к любым порывам полупроводникового кризиса. Сообщается, что Sony уже купила у AMD готовых чипов (процессор + видеокарта и системная логика) в количестве 22 миллионов единиц. Это значит, что до конца текущего года может быть выпущено 22 миллиона игровых приставок. Как вы поняли, это не отменяет дефицит.

Подобные цифры позволяют представителям Страны Восходящего Солнца говорить о решении проблем поставок, а также строить планы на будущее, ведь даже после того, как AMD отгрузила такое невероятное количество чипов, она продолжает выпускать продукцию для PlayStation 5.