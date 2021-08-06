Видеокарты NVIDIA LHR дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 потеряла 40 000 р за 2 месяца
Как вы могли убедиться, российские геймеры неравнодушны к новым видеокартам NVIDIA. Отдельные модели расходятся по 50 единиц в сутки. Мало того, речь не о бюджетных затычках за несколько тысяч рублей, а о дорогих GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку последняя стоит 150 000 рублей, многие наши читатели оказываются неспособны её купить. Сегодня мы проведём исследование на тему наиболее оптимальных видеокарт, которые позволяют не только сэкономить, но и выбрать лучшее предложение по соотношению цены и производительности.
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Возможно, лучшее, что можно взять – это GeForce RTX 3060. Одна из самых недорогих моделей производства Palit стоит 58 990 рублей. Она включает два кулера, что позволяет получить неплохое охлаждение и стабильную работу. Для подключения потребуется дополнительный разъём на 8 пин и блок питания на 500 Вт и выше. Обычно NVIDIA позиционирует видеокарты серии GeForce хх60 как оптимальное решение для игр в разрешении 1080р, но на этот раз у нас на борту 12 Гб видеопамяти, что позволяет раскрыть потенциал графического чипа в самых сложных проектах в разрешении 2К. 4К – это уже слишком, но и этого хватит на несколько лет, что позволит даже не думать о необходимости снижения настроек графики. В начале июня GeForce RTX 3060 стоила 101 000 рублей, а значит за 2 месяца удешевление составило 42 000 рублей или 40%.
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GeForce RTX 3060 Ti стоит на 17 000 дороже, но позволяет получить более прокачанный графический чип и 256-битную шину памяти. Что приятно, вам не потребуется дорогой блок питания. Достаточно будет и 600 Вт, а для подключения всего один разъём на 8 пин. Поскольку перед нами версия с блокировкой от майнинга, то и цена снизилась до 75 590 рублей, а ведь ещё в мае она стоила 186 000 рублей. В июне подобную карту можно было взять за 117 000, но речь идёт о видеокарте, которая позволяла добывать криптовалюту.
Добавив ещё 20 000 рублей, можно купить GeForce RTX 3070 Ti. Это абсолютно иной уровень производительности, который оставляет позади все проблемы с текстурами, разрешением 4К и любыми рабочими задачами. GeForce RTX 3070 Ti – не самая быстрая видеокарта на рынке, но все остальные значительно дороже, поэтому мы смело можем назвать данную карту лучшим выбором. Ни одна из предыдущих моделей не способна тягаться с ней по запасу прочности, ведь даже через два года у вас не возникнет желания идти в магазин за новой видеокартой. 95 990 рублей – это почти самая дешёвая цена на рынке, поэтому стоит несколько раз задуматься о том, чтобы брать нечто дешевле.
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