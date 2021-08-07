Хардфорк London обрушил доходы майнеров несмотря на повышение стоимости Эфира на 600 долларов
Как и ожидалось, Хардфорк London привёл к удорожанию Эфира. На момент написания данного материала он перевалил за 3000, где закрепился и уже в ближайшее время может уйти вверх. Получается, что за последние три дня криптовалюта выросла на 600 долларов, что выглядит весьма впечатляюще. В такой ситуации стоило бы ждать резкого увеличения доходности майнига, вот только всё не так просто, ведь кроме высокой цены есть ещё и показатель сложности добычи. Дело в том, что многие фермеры добывают Эфир на домашних фермах, где работает несколько видеокарт. В моменты резкого падения цены криптовалюты, они отключают фермы, а после подорожания Эфира начинают их активировать и докупать новые видеокарты. Именно такие данные можно увидеть, гладя на график хешрейта ниже.
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Показатели на 7 августа
Как видите, идёт постоянное увеличение сложности добычи, что совпало с ростом стоимости Эфира. Сегодня показатели аналогичны тем, что наблюдались в начале июня, но всё ещё впереди. Давайте посмотрим, как высокая цена и рост сложности отразились на доходах майнеров. Итак, на полноценной ферме из восьми GeForce RTX 3080 стало возможным заработать в сутки 54.56 доллара, или 1640 долларов в месяц, что равняется 205 долларов на одной такой карте, если вы решите добывать Эфир соло. Это очень и очень мало. Для понимания ситуации можно взглянуть на доходность в середине мая и в начале июня.
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Показатели на середину мая
Показатели на середину июня
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Высокие комиссии позволяли в мае за сутки на GeForce RTX 3080 генерировать почти 140 долларов на ферму, что давало больше 500 долларов в месяц на данной видеокарте. В середине июня ситуация была куда хуже (62 доллара на ферму в сутки), но тогда и цена Эфира с трудом достигала 2300 долларов. Обычно мы ещё изучаем доходность на видеокарте GeForce RTX 3060 Ti, но в данном случае ясно, что она покажет аналогичные вышеупомянутой модели показатели прибыльности. Стоит указать, что таких видеокарт без блокировки хешрейта вообще не осталось, поэтому в дальнейшем изучать их доходность нецелесообразно.
В данном случае причина может быть в новом хардфорке, который обещал снизить доходность майнинга за счёт сжигания комиссий на 99%. Если это действительно так, то в ближайшем будущем мы увидим, как рост стоимости криптовалюты перестанет влиять на прямые доходы фермеров, что может отбить у них всякое желание добывать Эфир на видеокартах.
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