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Уже завтра в сети Эфириума состоится хардфорк London. Он ожидается в блоке #12965000 и несёт майнерам массу неприятностей. Скорее всего, когда вы прочтёте эту информацию, всё либо уже случится, либо останутся считанные часы, поэтому можно будет проследить реакцию криптовалюты на изменения работы ключевого алгоритма. Дело в том, что все майнеры получают комиссии. Это позволяет им становиться богаче на пустом месте, что вредит стабильности Эфира, поскольку манипулирование ценами на газ приводит к тому, что криптовалюта просто не может выступать в качестве цифровых денег, которыми будут оплачивать товары и услуги. Подумайте, как можно купить в магазине шампунь за 5 долларов, если оплата за транзакцию стоит 100 долларов?

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Дабы объяснить ситуацию, достаточно перевести её на понятный каждому язык. Многие из наших читателей пытались вызвать такси в час пик при помощи приложения на смарфтоне. Никто из водителей к вам не приедет до тех пор, пока вы не выберете более дорогой тариф, накинув сверху 100 рубчиков. Так и здесь: хотите купить Эфир, предложите майнеру комиссию побольше. Жадничаете? Тогда сидите без криптовалюты. Ранее эксперты уже высказывались относительно того, что же случится с Эфиром после внедрения нового хардфорка. Поскольку всё завязано на доходности майнеров, давайте изучим мнения экспертов относительно дальнейшей судьбы шахтёров.

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Согласно подсчётам майнинговой компании Compass, уже завтра доходы майнеров на видеокартах снизятся до 30%. Для того чтобы понять суть изменений, достаточно взглянуть на графики выше. Первый описывает из чего складываются доходы фермеров в июле. Второй (ниже) даёт точно такие же данные, только уже за август после активации хардфорка London. Итак, доходны шахтёров складываются из трёх составляющих: прямые поступления в качестве виртуальных монет, комиссии за транзакции и извлекаемая ценность или Miner Extractable Value (MEV).

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Первый и последний параметры не изменятся, а вот второй уже завтра опустится почти до нуля. Аналитики отмечают, что виной всему сжигание 99% всех комиссий. На самом деле алгоритм значительно сложнее, но суть в том, что возвращения к сверхдоходам уже не будет. Майнерам придётся либо привыкать к подобным условиям, либо уходить из бизнеса, продавая свои фермы, что приведёт к снижению цен на видеокарты на вторичном рынке. А ведь именно этого мы с вами и ждём!