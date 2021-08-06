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В последние несколько дней криптосообщество напряжённо ждало хардфорка London. Выдвигались различные предположения, но все эксперты единодушно заявляли о том, что доходы майнеров упадут до 30%. Геймерам такое развитие событий казалось обнадёживающим, ведь только давление на шахтёров может заставить их перестать покупать видеокарты, а также начать продавать свои фермы. Ожидалось, что цены на графические чипы пойдут вниз, но пока ничего подобного не случилось. Если обратить внимание на график ниже, то можно сделать вывод, что Эфир реагировал на приближающийся хардфорк нервно. Днём криптовалюта упала до 2550 долларов, что не предвещало ничего хорошего, но сразу же после новости о переходе на новый алгоритм поползла вверх. На момент написания данного материала она достигла 2800 долларов и продолжает расти.

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Если с ценой всё ясно, то как обстоят дела с доходами? Удивительно, но они не только не упали, но и ощутимо увеличились. Давайте по традиции изучим этот показатель на примере двух видеокарт NVIDIA начиная с GeForce RTX 3080. Итак, ферма на 8 таких карт генерирует 59 долларов в сутки, или 1770 долларов в месяц, что соответствует 221 доллару (16 150 рублей) в месяц только на одной видеокарте. Если изучить предложения в отечественных магазинах, то найти GeForce RTX 3080 можно за 135 000 рублей, а значит окупаемость находится на отметке 8 месяцев. Нужно понимать, что в начале июля показатели доходности были в 2 раза хуже, а значит всё не так плохо. В данном случае стоит учесть тот факт, что Ethereum 2.0 нагрянет через 6 месяцев, а значит окупить вложения можно просто не успеть.

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GeForce RTX 3060 Ti позволяет заработать 38.86 доллара в сутки на всю ферму, что равно 1166 за месяц, или 146 долларов (10 700 рублей) в месяц на одну такую видеокарту. Поскольку цены на GeForce RTX 3060 Ti в российских магазинах стартуют с 76 000 рублей, то окупаемость вложений сегодня на отметке 7 месяцев. Неплохо, но до старта Ethereum 2.0 можно не уложиться.

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Ещё вчера мы ждали падения доходности на 30%, а получили рост. Поскольку мы не засекали цифры на 4 августа, то оценивать увеличения прибыльности после хардфорка London не будем. Почему так происходит, ещё предстоит ответить аналитикам. Может быть, после активации нового алгоритма прошло слишком мало времени. Возможно, система ещё не готова сжигать комиссии. А может быть, никто ничего не будет сжигать. Мы, как всегда, держим руку на пульсе. Если доходность изменится, вы об этом узнаете в первую очередь.