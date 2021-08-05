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Буквально вчера мы предлагали вам ознакомиться с мнением аналитиков относительно дальнейшей судьбы Эфира. Прокачанные криптоэксперты из компании Compass пришли к простым выводам: что бы ни случилось, доходы майнеров ощутимо упадут. На самом деле ребята отталкивались от текущей цены, поскольку просчитать все возможные варианты крайне сложно. Мало того, это неблагодарное занятие, ведь в любой момент может случиться нечто экстраординарное, что поставит работу аналитического отдела в глупое положение.

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Стоит понимать, что до активации хардфорка London остались считанные часы. Возможно, когда вы прочтёте эти строки, всё уже случится. Тем лучше, ведь знать о колебаниях рынка до и после гораздо интереснее, чем просто анализировать ещё не произошедшие события. Прежде всего взгляните на график ниже. Утром Эфир вообще не демонстрировал активности. Наблюдались некоторые колебания, которые мы видим ежедневно во время непрекращающихся торгов. Такое положение продолжалось примерно до 4 часов дня, а после токен пошёл вверх.

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Уже в половине пятого Эфир вырос до 2600 долларов, а после 7 часов преодолел планку в 2700. В настоящее время трейдеры снова замерли в ожидании последствий хардфорка. Некоторые аналитики на РБК констатируют, что потенциал Эфира для роста ещё не исчерпан. В ходе ночного ралли он вполне может подняться до 3000 долларов и выше. Кстати, вполне возможно, что на этот раз аналитики правы. Дело в том, что на фоне снижения цены на Биткоин многие инвесторы будут искать более надёжный актив. Если они решат, что в ходе хардфорка London Эфир стал стабильнее, некоторые горячие головы начнут активно вкладываться не только в данную криптовалюту, но и в другие альткоины.

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Напомним, ключевым изменением нового хардфорка будет сжигание Эфира, что позволит снизить эмиссию. Теоретически, это должно позитивно сказаться на цене криптовалюты, поскольку большие комиссии привели к значительному увеличению количество Эфира на руках. Теперь вместо оплаты майнерам, комиссий (около 30% монет), которые обычно улетали в кошельки фермерам, будут уничтожаться. Сам факт сжигания легко проверить, поскольку он будет записываться как транзакция. Это позволит Эфиру уйти от негативного рейтинга инфляционного актива, который долгое время над ним довлел. Уже завтра он станет дефляционным, а хорошо это или плохо, мы узнаем через уже к утру. Пока ещё не поздно делайте свои прогнозы. Возможно, наши читатели оценят ваш аналитический талант.