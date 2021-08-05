Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
Буквально год назад у каждого из нас был выбор: пойти в магазин или купить видеокарту на вторичном рынке. В последнем случае вам с лёгкостью могла достаться карточка после майнинга, но даже это позволяло неплохо сэкономить. Что до первого варианта, то всегда в доступности находились как видеокарты NVIDIA, так и AMD. Сегодня цены на вторичном рынке просто поражают своими размерами, а розница по сравнению с рекомендованными доходит до двух раз. Ясно, что здесь виноваты не только ритейлеры, поскольку повышение стоимости начинается с отгрузки графических чипов и плавно прибавляет несколько десятков долларов на каждом отдельном участке пути. Кроме того, не стоит забывать, что NVIDIA фактически сама насыщает рынок видеокарт, поскольку AMD практически самоустранилась, предпочитая игровые консоли, автомобили и Apple.
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На этом фоне на острие борьбы находятся видеокарты NVIDIA с урезанным на 50% хешрейтом. Это значит, что эффективность добычи Эфира на них снижена ровно в 2 раза, что делает подобную продукцию откровенно ненужной для майнеров, предпочитающих выдавливать каждую копеечку со своих ферм. Как сообщает сайт Fast Technology, китайские майнеры сообщили об удачном взломе GeForce RTX 3060. Учтите, что речь идёт о второй серии, которая на этот раз получила блокировку не только на уровне драйвера, но и аппаратную заглушку. Якобы, на операционной системе Windows добиться успехов пока не удалось, а вот на Linux получилось выжать из GeForce RTX 3060 невероятные 47 MH/s.
К сожалению, ни производителя, ни конкретной модели автор скриншота не сообщает. Если кому-то действительно это удалось, то это крайне тревожная информация, которая может привести к плачевным последствиям. Посудите сами, сегодня из магазинов почти исчезли видеокарты NVIDIA старых ревизий. Они всё ещё есть, но продолжают плавно заменяться версиями LHR, которые ко всему прочему ещё и дешевле. Если майнеры смогут вернуть потенциал, отменив блокировку, то цены неминуемо пойдут вверх, а фермеры раскупят относительно недорогие, но крайне выгодные предложения.
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Буквально сразу NVIDIA прокомментировала подобные слухи. По словам представителей компании, блокировка надёжна, а способа взлома просто нет. Якобы, доморощенным хакерам не удастся разблокировать видеокарты LHR. Также некоторые сомнения вызывают попытки взломщиков скрыть следы. Дело в том, что указанные скриншоты относятся к Windows 10, где виден фирменный диспетчер задач. Будем надеяться, что взлома не было, но подобные новости не добавляют уверенности, ведь после такого майнеры активизируются, что не сулит геймерам ничего хорошего.
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