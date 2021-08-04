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Положение на рынке видеокарт всё ещё тревожное. Майнеры не хотят расставаться со своими фермами, магазины с большим трудом снижают цены, а производители жалуются на низкую маржу. В этот самый момент геймеры ждут от NVIDIA и AMD полной отдачи. Что же, не все мечты сбываются. Как мы сегодня убедились, красные вообще не переживают по поводу потери рынка игровых видеокарт. Новое поколение Radeon RX 6000 продаётся небольшими партиями, а никакой надежды на улучшение положения просто нет. Возможно, когда полупроводниковый кризис завершится, AMD выделит геймерам больше графических чипов, а пока остаётся полагаться только на Дженсена Хуанга.

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Кстати, если вы думали, что для AMD геймеры в приоритете, то сильно ошиблись. Так, графические чипы есть для игровых приставок (только PlayStation 5 выпустили 10 000 000 единиц), для автомобилей Tesla Model S Plaid, ну а теперь и для нужд Apple. Как сообщается, вскоре будет выпущена монструозная видеокарта Radeon Pro W6800X Duo, которая сможет похвастать наличием двух полноценных графических чипов на базе архитектуры RDNA 2. По сути – это две видеокарты Radeon RX 6800, за обмен данными между которыми отвечает скоростной интерфейс Infinity Fabric.

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Внутри находится 7680 ядер, что на 50% больше, чем во флагманской Radeon RX 6900 XT. Кроме того, здесь установлено невероятное количество видеопамяти: по 32 Гб на каждом графическом чипе, что даёт 64 Гб скоростной GDDR6. Всё это будет доступно в новом компьютере Mac Pro, хотя точных сроков его появления пока нет. Очевидно, что Apple не будет заказывать пару тысяч графических чипов, поскольку энтузиастов, которым требуется такая мощь, предостаточно. В первую очередь – это работа со сложной графикой, в том числе создание игр и трёхмерных сцен. Данных о производительности системы пока нет, хотя для покупателей подобной продукции не так важна реальная скорость, сколько правильный шильдик на корпусе. Уже этот факт способен дать +150% к производительности и уменьшить время обработки видео в разрешении 8К в несколько раз.

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На самом деле это всё весело, вот только проблема отсутствия игровых чипов AMD на прилавках магазинов никуда не ушла. Такое ощущение, что красные вообще не волнуются на эту тему, что кажется неверным шагом, ведь уже вскоре в продажу поступят дискретные видеокарты Intel. Ясно, что фанаты NVIDIA будут держаться до последнего, а вот любители красной продукции уже устали ждать. Если AMD не поторопится, то скоро её доля видеокарт в Steam существенно просядет.