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В последнее время ситуация на рынке настольных видеокарт демонстрирует полное отсутствие конкуренции. Уже сложно вспомнить, сколько лет мы ждали мощного ответа AMD, ведь всегда есть какие-то «косяки», не позволяющие говорить о продукции красной компании всерьёз. В 2020 году казалось, что на этот раз уже ничто не способно остановить экспансию Big Navi. Ещё бы, Radeon RX 6900 ХТ во многих сценариях идёт наравне с GeForce RTX 3090, но стоит дешевле. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6800 ХТ. Данная модель быстрее GeForce RTX 3080, предлагая цену ниже. По сути, вся линейка выстроена именно таким образом, что видеокарты AMD дают больше, а платить за них нужно меньше.

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Как вы знаете, в планы красной команды вмешался полупроводниковый кризис. Если NVIDIA пытается решать проблему всеми доступными методами, то AMD вообще ничего не делает. Видеокарты выпускаются незначительными партиями, а предложение недостаточное, чтобы цены могли стабилизироваться. В результате мы видим обратную картину, когда в рознице многие модели AMD стоят дороже, чем NVIDIA. Положение могли спасти видеокарты Radeon RX 580/570, но красные давно остановили их производство. Есть ли какое-то решение в текущем положении? Крайне сомнительно, ведь у AMD в приоритете более важные заказы. Кому нужны настольные видеокарты, когда игровые приставки Sony и Microsoft раскупают как горячие пирожки?

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Такое отношение к геймерам не заставило себя долго ждать. Можно констатировать, что продажи видеокарт серии Radeon RX 6000 настолько низкие, что их число меньше статистической погрешности в Steam. Вообще ситуация очень странная: в майнинге новые видеокарты AMD не эффективны, а геймеры их купить не могут. Дабы не быть голословными, предлагаем взглянуть на данные, собранные экспертами. По их словам, вся серия Big Navi сегодня занимает 0.34% от всех активных видеокарт в Steam. Это откровенно удручающие показатели, ведь только одна GeForce RTX 3090 установлена на 0.37% систем.

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Если вы хотите увидеть больше цифр, то их можно получить в данном материале. Согласно подсчётам, на 14 проданных видеокарт серии Ampere приходится 1 видеокарта серии Big Navi (в Linux доля Ampere составляет 9,6%, а новая линейка AMD – 0,68%). Стоит понимать, что это не конечные цифры, поскольку в реальности поставки могут быть иными. Скорее всего, продажи видеокарт NVIDIA были в разы больше, а до геймеров дошли крохи, поскольку майнеры раскупали львиную долю прямо с фабрик. Всем фанатам красной команды можно только посочувствовать, ведь ждать улучшения положения придётся очень долго. А главное – AMD вообще никуда не торопится, ведь консоли приносят отличную прибыль.