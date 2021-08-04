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Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech

Одна GeForce RTX 3090 продалась большим тиражом, чем вся линейка Radeon RX 6000
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В последнее время ситуация на рынке настольных видеокарт демонстрирует полное отсутствие конкуренции. Уже сложно вспомнить, сколько лет мы ждали мощного ответа AMD, ведь всегда есть какие-то «косяки», не позволяющие говорить о продукции красной компании всерьёз. В 2020 году казалось, что на этот раз уже ничто не способно остановить экспансию Big Navi. Ещё бы, Radeon RX 6900 ХТ во многих сценариях идёт наравне с GeForce RTX 3090, но стоит дешевле. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6800 ХТ. Данная модель быстрее GeForce RTX 3080, предлагая цену ниже. По сути, вся линейка выстроена именно таким образом, что видеокарты AMD дают больше, а платить за них нужно меньше. 

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Как вы знаете, в планы красной команды вмешался полупроводниковый кризис. Если NVIDIA пытается решать проблему всеми доступными методами, то AMD вообще ничего не делает. Видеокарты выпускаются незначительными партиями, а предложение недостаточное, чтобы цены могли стабилизироваться. В результате мы видим обратную картину, когда в рознице многие модели AMD стоят дороже, чем NVIDIA. Положение могли спасти видеокарты Radeon RX 580/570, но красные давно остановили их производство. Есть ли какое-то решение в текущем положении? Крайне сомнительно, ведь у AMD в приоритете более важные заказы. Кому нужны настольные видеокарты, когда игровые приставки Sony и Microsoft раскупают как горячие пирожки?

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Такое отношение к геймерам не заставило себя долго ждать. Можно констатировать, что продажи видеокарт серии Radeon RX 6000 настолько низкие, что их число меньше статистической погрешности в Steam. Вообще ситуация очень странная: в майнинге новые видеокарты AMD не эффективны, а геймеры их купить не могут. Дабы не быть голословными, предлагаем взглянуть на данные, собранные экспертами. По их словам, вся серия Big Navi сегодня занимает 0.34% от всех активных видеокарт в Steam. Это откровенно удручающие показатели, ведь только одна GeForce RTX 3090 установлена на 0.37% систем. 

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Если вы хотите увидеть больше цифр, то их можно получить в данном материале. Согласно подсчётам, на 14 проданных видеокарт серии Ampere приходится 1 видеокарта серии Big Navi (в  Linux доля Ampere составляет 9,6%, а новая линейка AMD – 0,68%). Стоит понимать, что это не конечные цифры, поскольку в реальности поставки могут быть иными. Скорее всего, продажи видеокарт NVIDIA были в разы больше, а до геймеров дошли крохи, поскольку майнеры раскупали львиную долю прямо с фабрик. Всем фанатам красной команды можно только посочувствовать, ведь ждать улучшения положения придётся очень долго. А главное – AMD вообще никуда не торопится, ведь консоли приносят отличную прибыль. 

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shanghai100500
11:11
да да катайся теперь по отмазкам старый пердун с маленьких членом лол
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
Renegade1979
11:11
Я даже аятолу Хаменйи в Твитере вижу, а Твитер в Иране запрещен и там построили чюбурнет. Кетайся пролетарии не рвутся соблюдать правила, которые не соблюдают главари их фошыской партии и боты. Ботам ...
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omoikane
11:10
Сразу видно идиота который всех людей по своему маленьому члену мерит. Я сказал что не фанат машин и никогда даже не хотелось права получать, в мои почти 40 не горю желанием до сих пор. Мне хватает та...
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
NOFX
11:10
Оближи ему ещё задницу :))
Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
markone
11:09
А ты не метай стрелки, наэстрогененый))). Как баба)))
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Александр Кремлев
11:09
Бро,заходи после 17,тут самое веселое обычно начинается. Отбросы с заводов и складов приходят с работы и проглотив дежурный шкалик начинают вой о том как их майнеры обоссали. Не барыги,не система,не д...
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shanghai100500
11:08
ну понятно кто же даст ВУ умственно отсталому хоть здесь государство не лажануло
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
omoikane
11:07
зачем мне машина если у меня прав нет? :D Лол. Как всегда ты обосрался.
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
shanghai100500
11:07
значит не можешь лол
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
omoikane
11:07
Ну порш не прямо совсем новые но года так 2015 я себе позволить могу. Ток никогда не куплю его. Вообще не фанат тачек :D
Геймеры купили в 14 раз больше видеокарт GeForce RTX 3000, чем Radeon RX 6000 – Wccftech
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