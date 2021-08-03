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Аналитики отмечают, что цены на видеокарты продолжают падать. Так, отдельные модели подешевели на 60% за июль, что стало настоящим рекордом, позволяя геймерам получить доступ к высокопроизводительной продукции по сниженным ценам. Может показаться, что впереди ещё больше скидок, а уже через пару месяцев самые мощные видеокарты будут предлагаться по рекомендованным ценам. Увы, есть все основания полагать, что этого не случится ни в 3 квартале, ни даже в 4, а значит ждать придётся очень долго. Хотя, всё не так однозначно, как может показаться.

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Как это не странно, всё завязано на майнерах. Логическая цепочка такова: несколько месяцев мы были свидетелями постоянного роста цены на криптовалюту. Одновременно с этим дорожали видеокарты, а инвесторы с огромным удовольствием заносили деньги производителям памяти GDDR6. Сегодня можно констатировать, что добыча Эфира перестала приносить былую прибыль, а значит рынку просто не нужно столько скоростной видеопамяти. И вот здесь и кроется главная проблема. Дело в том, что многие просто не принимают в расчёт тот факт, что новые игровые приставки Sony и Microsoft требуют немалых объёмов памяти.

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Уже в 3 квартале случится очередной рост цена на видеопамять. Ориентировочно он составит 15%, но никто не гарантирует, что положение не ухудшится по причине приближающейся третьей волны коронавируса. Кстати, у NVIDIA есть собственная бизнес-модель, которая может только ухудшить ситуацию. Дело в том, что зелёные продают партнёрам не только графический чип, но и память GDDR6 к нему. Получается, что нам придётся платить больше производителям памяти, самой NVIDIA, а после покрывать расходы MSI, Palit, Asus и многих других.

Вообще не всё так однозначно. Так, есть мнение, что производители видеокарт могут предложить дополнительные скидки. Дело в том, что с ухудшением положения майнеров на рынок хлынут видеокарты GeForce RTX 3000-й серии. Если это случится, то никакое удорожание цен на видеопамять не удержит цены на высоком уровне. Но это не значит, что так и будет, ведь желание заработать никто не отменял. Аналитики предполагают, что производители займут спекулятивную позицию, пытаясь за счёт роста стоимости видеопамяти получить дополнительный заработок. Что случится на самом деле покажет 3 квартал. К сожалению, гигантские запасы видеокарт с китайских ферм так и не дошли до европейского потребителя, а значит надежда только на своих шахтёров. Захотят ли они сдавать свои фермы, или предпочтут добывать Эфир в надежде на его рост, не знает никто. Источник.