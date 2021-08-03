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Появление видеокарт NVIDIA серии LHR на российских прилавках стало настоящей отдушиной, глотком воздуха, который уже привёл к масштабному снижению цен на целый ряд продукции различных брендов. Скорее всего, мы ещё долго не увидим возвращение к рекомендованной стоимости на видеокарты, поскольку ни производители, ни торговые сети пока не готовы к масштабным скидкам. Что до магазинов, то многие понемногу сбрасывают цены, надеясь реализовать товар с минимальными скидками. Неясно, насколько такой подход эффективен, ведь большая часть геймеров ждёт больших распродаж и настоящей россыпи скидок. Возможно, на какое-то время магазинам удастся удержать падение цен, но рано или поздно GeForce RTX 3060 опустится до 30 000 рублей или даже ниже. Ну а пока мы изучим текущие предложения, ведь ничего большего нам пока не остаётся.

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К счастью, даже сегодня есть из чего выбрать. Прежде всего та самая GeForce RTX 3060. Поскольку сегодня у нас все видеокарты с урезанной на 50% доходностью в майнинге Эфира, то и цены соответствующие. За новенькую сверхмощную карту производства Palit придётся выложить 59 000 рублей. Это всё ещё слишком дорого для массового геймера, но вполне доступно для отдельных энтузиастов, которые не решались брать GeForce RTX 3060 за 100 000 рублей. Текущая скидка составила 19%, что может стать решающим фактором в выборе подходящей модели.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ещё более интересна GeForce RTX 3060 Ti. Она предлагает всего 8 Гб памяти, но получила значительно более мощный графический чип. По сути, перед нами идеальный кандидат для тех, кто предпочитает играть в разрешении 2К. Запаса прочности хватит на несколько лет, но сама видеокарта требовательна к питанию, а значит придётся задуматься о покупке блока на 650 Вт и больше. Карта производства MSI предлагается по скидке 25%. Это очень даже недурно, ведь в последнее время продавцы стараются скидывать цены на несколько тысяч рублей в неделю, а тут сразу 24 000 рублей.

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Завершает подборку GeForce RTX 3070 Ti. Это игрок из совершенно другой лиги, что подтверждается его ценой в 96 000 рублей. Никаких компромиссов. Если вы предпочитаете брать видеокарту с запасом, то GeForce RTX 3070 Ti хватит на 3 года, при этом вам не придётся думать о снижении разрешения, настройках графики и других мелочах. 96 тысяч рублей выглядят сурово. Если вы не готовы платить столько, выбирайте GeForce RTX 3060, либо ждите ещё более щедрых предложений. Скидки будут. Когда это случится, не знают даже аналитики, ведь всё зависит от цены на Эфир, ближайших хардфорков и решений регуляторов США и других стран.



