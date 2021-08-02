Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Только подумайте, в каком бы мы сегодня жили мире, если не бы товарищ Си Цзиньпин. Скорее всего, Биткоин стоил бы 100 000 долларов, а эфир до 10 000 долларов и выше. Это неминуемо привело бы нас к тому, что даже самая простенькая GeForce RTX 3060 стоила бы 200 000 рублей и выше. Ещё бы, ведь майнинг приносил бы фермерам гигантские доходы, а вложения окупались бы за считанные месяцы. К счастью, товарищ Си Цзиньпин вовремя остановил дьявольскую колесницу криптовалют. Увы, его действия распространяются только на одну страну, поэтому уже сегодня мы становимся свидетелями возвращения Биткоина к прежним позициям. Пока он вяло набирает вес, но никто не знает, что может случиться дальше.

реклама

Криптовалюты слишком непредсказуемы, поэтому ставить прогнозы – это неблагодарное дело. А вот почитать о планах компартии Китая относительно цифровых денег очень даже интересно. Итак, 30 июля состоялась рабочая конференция Народного банка Китая. Обсуждалось множество экономических проблем, а также планы на вторую половину 2021 года. Выступало много важных персон, которые не позабыли высказаться насчёт криптовалют.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Чиновники пришли к единому мнению, что в дальнейшем нужно пресекать незаконный оборот криптовалюты. Пока проконтролировать каждого отдельно взятого пользователя из Поднебесной не выйдет, но это не значит, что так будет всегда. Уже сегодня готовится ряд мер, которые позволят расширить мониторинг валютных поступлений, а также любые другие финансовые потоки. Ожидается, что это позволит блокировать подозрительные транзакции на крупные суммы. По мнению экономистов, ещё не все структуры осознали опасность криптовалют. Это значит, что нужно проводить разъяснительную работу, что позволит добиться более эффективных и скоординированных действий в регионах.

Обычных китайцев, которые размещают фермы у себя дома, пока трогать не будут. Обыски, принудительная конфискация и другие меры не планируются, вот только это и не понадобиться. Дело в том, что уже сегодня обналичить криптовалюту в Китае крайне сложно. Финансовая машина будет всё туже сжимать петлю на шее Биткоина, а значит нет никакого смысла добывать то, чем потом нельзя воспользоваться.

реклама

Вообще уже скоро китайцам не понадобятся никакие Биткоины, ведь у них вводится цифровой юань. Данная валюта открывает все двери в мир виртуальных денег без опаски сесть за это в тюрьму. Скорее всего, отдельные энтузиасты останутся, но их число сократиться до минимума, что позволит партии не замечать подобных отщепенцев.