Американские горки возвращаются – Киты манипулируют курсом Биткоина
Биткоин никогда не отличался стабильностью. Есть все основания полагать, что в глазах тех, кто зарабатывает на перепадах курса, он выступает в роли идеального актива. Посудите сами: за короткий промежуток времени одна монета может подорожать до 10 000 долларов, а после упасть ровно на столько же. Мало того, Биткоин склонен к волатильности, ведь достаточно пары непроверенных слухов, чтобы он рухнул или взлетел. Это открывает массу возможностей, к примеру, вчера весь день ходили слухи о желании Ричарда Брэнсона (владелец Virgin Galactic) и Джеффа Безоса (основатель Amazon) начать приём криптовалюты в счёт товаров и услуг. В данном случае неважно, откуда «растут ноги» у подобных слухов, но аналитики ухватились за них, уверяя, что рынок пошёл вверх именно на фоне указанных выше заявлений.
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Вчера Биткоин поднимался до 40 000 долларов. Казалось, ещё немного и он вернётся к рекордным позициям, потянув за собой все остальные альткоины. Судя по всему, у Китов были другие планы. Сегодня первая криптовалюта опустилась до 37 000 долларов и замерла в ожидании новостей. Возвращаясь к понедельнику, нельзя не упомянуть трейдеров. Бедолаги потеряли 1 миллиард долларов на махинациях Китов. Так, ликвидации коротких позиций принесли крупной рыбе 852 миллиона в Биткоинах и 154 миллиона в Эфире. Это деньги обычных работяг и тех, кто решил заняться торговлей цифровыми активами профессионально. Ребята были уверены, что криптовалюты будут дешеветь, а ввиду сложившихся обстоятельств, их ставка не сыграла, поэтому деньги конфискованы в пользу бедствующих владельцев криптовалютных бирж.
Уже сегодня подтянулись эксперты. Они уверяют, что резкий рост носил манипулятивный характер и основан на непроверенных слухах (неужели?). Это заметно, если обратить внимание на биржу Binance. Там Биткоин прибавил 10% за 15 минут, а объём торгов вырос в 10 раз по сравнению с обычной активностью понедельника. Аналитики уверены, что на этот раз Киты не планируют долго удерживать рынок в высокой точке. Они уже реализовали мелкой рыбёшке достаточно криптовалюты, а значит будут распродавать остатки, ожидая возвращения токена к отметке 30 000 или ниже. Там снова можно будет купить Биткоин в нижней позиции и продать по 40 000 тем, кто верит в сказки о планах криптовалюты по захвату рынка. Для особо любопытных: введите в поиск на нашем сайте словосочетание «Американские горки» без кавычек и читайте, что происходило с криптовалютой начиная с февраля 2021 года.
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