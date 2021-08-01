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Несколько дней назад появилась информация, согласно которой следующее поколение видеокарт NVIDIA окажется значительно прожорливее, чем текущее. Эксперты выдвигали различные предложения, поскольку 500 Вт для видеокарты – это очень много. Особенно это кажется странным на фоне перехода с 8-нм техпроцесса Samsung на 5-нм от TSMC. Как бы там ни было, сегодня у нас есть объяснение происходящему. Как утверждают источники, всё дело в огромном потенциале графического чипа Ada Lovelace, который должен обеспечить двухкратный прирост производительность между поколениями. Это напоминает переход с Maxwell на Pascal (серия GeForce GTX 900 – серия GeForce GTX 1000). Насколько сегодня актуальна видеокарта GeForce GTX 980 Ti? Скорее всего, вы даже о ней забыли, а вот GeForce GTX 1080 Ti до сих пор у всех на слуху. Если верить инсайдерам, то новая GeForce RTX 4080 Ti (по другим сведениям, будет называться GeForce RTX 4090) станет идейной наследницей GeForce GTX 1080 Ti, произведя революцию в игровом секторе.

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А вот относительно даты выхода подобных видеокарт хороших новостей нет. Так, архитектура Ada Lovelace ожидается в 1 квартале 2023 года, а значит нам придётся ещё как минимум полтора года сидеть на Ampere, ожидая улучшения ситуации с полупроводниковым кризисом. Кстати, вполне возможно, что именно с дефицитом мощностей связан такой поздний выход следующего поколения. NVIDIA не хочет столкнуться с нехваткой графических чипов, а значит будет ждать до тех пор, пока поставщики не смогут решить данную проблему. Кстати, приблизительно на это время намечен выход новых видеокарт AMD на архитектуре RDNA 3, которые на этот раз получат аналогичный техпроцесс, что выведет конкуренцию на новый уровень.

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Судя по всему, достичь таких показателей удастся не только за счёт архитектурных улучшений. Отмечается, что GeForce RTX 4080 Ti сможет достигать высоких тактовых частот. Заявлены 2.5 ГГц на графическом чипе, что на фоне 1.9 ГГц выглядит действительно впечатляюще. Инсайдеры ждут гигантский графический чип AD102 с 18 432 ядрами CUDA. Если сравнивать с GA102 (10752 яра CUDA), то двухкратный прирост уже не кажется чем-то сверхъестественным.

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Важно помнить, что видеокарта – это не только производительность. Популярной видеокарту делает правильное соотношение между скоростью и ценой. GeForce GTX 1080 Ti стоила 699 долларов. С тех пор NVIDIA больше не радовала нас низкой стоимостью. GeForce RTX 2080 Ti стоила 999 долларов, ну а GeForce RTX 3080 Ti и вовсе 1199. Если NVIDIA совершит инженерное чудо, то мы можем ожидать ещё одну самую лучшую видеокарту пятилетия.