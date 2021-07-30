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Неясно, появятся ли в 2022 году видеокарты следующего поколения. Проблема в том, что даже спустя 8 месяцев после начала продаж наблюдается огромный дефицит, на решение которого уйдёт не менее полугода. И это по самым оптимистичным прогнозам, ведь в последнее время криптовалюты вновь подорожали, что сделало добычу гораздо выгоднее. Когда бы не вышли графические чипы следующего поколения NVIDIA и AMD, инсайдеры уже сегодня готовы поделиться некоторыми подробностями, которые нас ждут.

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Ожидается, что флагманы AD102 и NAVI31 будут основаны на 5-нм техпроцессе. На этот раз обе компании окажутся в равных условиях, полагаясь на идентичные технологические нормы TSMC. Казалось бы, уменьшение техпроцесса должно привести к снижению энергопотребления. Что же, похоже, что всё наоборот. Как сообщается, флагманы станут необычайно прожорливыми, требуя до 500 Вт. Вот только мы имеем дело с расчётными параметрами, не имеющими ничего общего с самой видеокартой. Это значит, что в конечном счёте готовый продукт должен оказаться куда более требовательным, чем GeForce RTX 3090, которой нужен блок питания на 850 Вт. Точных цифр инсайдеры не озвучивают, но говорят, что показатель точно будет выше, чем сегодня.

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Судя по всему, главная причина таких изменений кроется в желании NVIDIA и AMD удвоить производительность видеокарт. Это неминуемо приведёт к росту площади графического чипа. В одних источниках Radeon RX 7000-й серии может достигать 650 мм2, в то время как некоторые полагают, что нас ждёт гигант с 800 мм2. Всё это может повлиять на цены будущих видеокарт, ведь большой и сложный чип выпускать гораздо дороже небольшого и энегоэффективного GPU, но пока на эту тему нет никаких намёков.

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Инсайдеры также напоминают, что в начале 2021 года глава AMD, Лиза Су уверяла, что архитектура следующего поколения RDNA3 выйдет на рынок не позднее 2022 года. Если судить по тому, что на руках у инженеров только ранние варианты, которые даже сложно назвать прототипами, то мы имеем дело с очень оптимистичным прогнозом. Вообще коронавирус дал в руки производителей отличный инструмент для манипуляции сроками и ценами. В любой момент можно сказать, что во всем виновата пандемия, переложив ответственность на неких китайских поставщиков, которые мутят воду, повышая стоимость комплектующих без предупреждения.