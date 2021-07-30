Дополнительный SSD на PlayStation 5 стоит дороже всей игровой приставки
Игровая приставка PlayStation 5 пользуется огромным спросом. Sony не успевает выпускать сотни тысяч и даже миллионы единиц, как их разбирают геймеры по всему миру. Ситуация такова, что консольщиками становятся даже любители игр на персональных компьютерах. Отчасти виной всему дефицит видеокарт и их огромная стоимость, ведь чаще всего одна только карта стоит больше, чем PlayStation 5 с коллекцией игр на несколько лет вперёд. Выбор очевиден.
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Одна из проблем, которая подстерегает владельцев данной консоли – это ограничение по объёму хранилища. Так, в продаже доступна версия на 1 Тб, в то время как многие игры уже сегодня превышают 100 Гб, и размер их будет только расти. Мало того, приставка представляет собой мультимедийную станцию, что позволяет загружать в неё и просматривать контент высокого качества. А ведь фильм в 4К имеет размер в 80 Гб. Получается, что владельцам PlayStation 5 нужно постоянно себя ущемлять. Ещё во время анонса стало известно, что внутри есть свободный слот для твердотельных накопителей М2, который позволяет расширить объём хранилища, вот только спустя 8 месяцев после начала продаж он всё ещё недоступен.
Как стало известно, первые бета-тестеры получили доступ к полезной функции. Одновременно с этим Sony выпустила рекомендации для пользователей, позволяющие группе избранных увеличить объём накопителя путём установки ещё одного SSD. Прежде всего вам потребуется твердотельный диск стандарта М2 PCIe 4.0 ёмкостью до 4 Тб. Лучше всего купить SSD со встроенным радиатором, либо прикрепить его самостоятельно, поскольку внутри PlayStation 5 очень тепло.
Скорость накопителя должна быть 5500 Мб/с и выше, ширина не больше 22 мм, иначе он просто не поместится в слот. Форм-фактор M.2 поддерживается: 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110. Все остальные система не увидит. Максимальный размер включая радиатор (Д/Ш/В): менее 110 мм, 25 мм, 11,25 мм. Стоит учитывать, что подобная продукция обойдётся вам довольно недёшево. Так твердотельный накопитель, соответствующий всем требованиям от производителя средней руки объёмом 1 Тб, обойдётся вам от 200 долларов, ну а на 2 Тб – все 400 и выше. Ясно, что брендовые модели могут стоить в два раза дороже, что охладит пыл тех, кто изначально планировал расширить объём накопителя. Подумайте: внутри находится 1 Тб, при этом за всю консоль вы платите около 600 долларов. Получается, что дополнительные 2 Тб могут стоить дороже самой игровой приставки.
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