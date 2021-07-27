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MIUI 12.5 шагает по миру. Увы, скорость создания и рассылки у Xiaomi страдает, а сроки постоянно сдвигаются. Обычно руководство китайской компании ведёт себя следующим образом: в момент анонса нам обещают самую революционную прошивку всех времён и народов, которая должна значительно улучшить все аспекты операционной системы, сделав её плавной и быстрой. Оглашаются приблизительные сроки, а позднее оказывается, что прорывных функций нет, а сроки вообще никто не соблюдает. В конце концов оказывается, что многие из тех, кто ожидал получить новую прошивку, вообще исключены из списка, либо никогда в нём не числились. Такова реальность.

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На сегодня российскую версию MIUI 12.5 получили всего 13 смартфонов. Учтите, что 4 из них клоны, поэтому на самом деле всё куда печальнее. Если вы хотите узнать, какие смартфоны вообще претендуют на получение MIUI 12.5, то обращайтесь в данный материал. Нет никакой гарантии, что аппараты 2018 года получат новую прошивку, но ведь надежда умирает последней.

Mi 11X Redmi Note 9T Mi Note 10 Lite Redmi K20 Pro Poco F3 Mi 9 SE Mi 11 Lite 4G Redmi Note 10 Pro Mi 11 Redmi Note 10 Pro Max Mi 9T Pro Poco X3 Pro Mi 9

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Поскольку сроки выхода обновлений весьма туманны, а особенно региональных версий, то многие хотели бы получить MIUI 12.5 здесь и сейчас. Что же такой вариант есть. Ниже приведён список из 42 аппаратов, которые имеют стабильную бета-версию уже сегодня. Ставить подобные прошивки рекомендуется только тем, кто обладает опытом в подобных делах. Всем остальным стоит ознакомиться с инструкцией на тематических порталах. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше подождать пару месяцев. Xiaomi проводит рассылку непоследовательно, поэтому флагманы 2020 года могут получить её позднее, чем бюджетники 2019. Не верите? А как насчёт Mi 9 SE? Никто вообще не знает, что данный телефон делает в списке актуальных. Мало того, он получил свою MIUI 12.5 ещё в апреле, тогда как гораздо более новые и мощные смартфоны стоят в длинной очереди. Ссылка на закачку.

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