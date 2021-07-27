42 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
MIUI 12.5 шагает по миру. Увы, скорость создания и рассылки у Xiaomi страдает, а сроки постоянно сдвигаются. Обычно руководство китайской компании ведёт себя следующим образом: в момент анонса нам обещают самую революционную прошивку всех времён и народов, которая должна значительно улучшить все аспекты операционной системы, сделав её плавной и быстрой. Оглашаются приблизительные сроки, а позднее оказывается, что прорывных функций нет, а сроки вообще никто не соблюдает. В конце концов оказывается, что многие из тех, кто ожидал получить новую прошивку, вообще исключены из списка, либо никогда в нём не числились. Такова реальность.
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На сегодня российскую версию MIUI 12.5 получили всего 13 смартфонов. Учтите, что 4 из них клоны, поэтому на самом деле всё куда печальнее. Если вы хотите узнать, какие смартфоны вообще претендуют на получение MIUI 12.5, то обращайтесь в данный материал. Нет никакой гарантии, что аппараты 2018 года получат новую прошивку, но ведь надежда умирает последней.
- Mi 11X
- Redmi Note 9T
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K20 Pro
- Poco F3
- Mi 9 SE
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 9T Pro
- Poco X3 Pro
- Mi 9
Поскольку сроки выхода обновлений весьма туманны, а особенно региональных версий, то многие хотели бы получить MIUI 12.5 здесь и сейчас. Что же такой вариант есть. Ниже приведён список из 42 аппаратов, которые имеют стабильную бета-версию уже сегодня. Ставить подобные прошивки рекомендуется только тем, кто обладает опытом в подобных делах. Всем остальным стоит ознакомиться с инструкцией на тематических порталах. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше подождать пару месяцев. Xiaomi проводит рассылку непоследовательно, поэтому флагманы 2020 года могут получить её позднее, чем бюджетники 2019. Не верите? А как насчёт Mi 9 SE? Никто вообще не знает, что данный телефон делает в списке актуальных. Мало того, он получил свою MIUI 12.5 ещё в апреле, тогда как гораздо более новые и мощные смартфоны стоят в длинной очереди. Ссылка на закачку.
- Redmi K20
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 9T
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 9
- Mi Note 10
- POCO F2 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9T
- Redmi 9 Power
- Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Mi CC9
- Redmi 10X Pro
- Mi 10T
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K30S
- Mi 10 Ultra
- Mi 10
- Mi 9 Pro 5G
- POCO X2
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 10 Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi K20 Pro
- Mi 9
- Redmi 10X 5G
- Mi 10i
- Mi 11 Lite 5G
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